Escocia venció 2-1 a North Macedonia, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 13 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el estadio Barclays Hampden, con el arbitraje de Michal Ocenas. En un compromiso correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Naciones, Escocia logró imponerse por 2-1 ante North Macedonia. A los 54 minutos, John, McGinn marcó el primer gol tras asistencia de Ché, Adams. Poco después, a los 57 minutos, Elmin, Rastoder igualó las acciones tras una asistencia de Enis, Bardhi. Finalmente, a los 74 minutos, John, McGinn selló la victoria para el conjunto local mediante un tanto de penal.

Despliegue táctico y decisiones clave

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos distintos para buscar la victoria: Escocia se presentó con una formación 3-4-1-2, mientras que North Macedonia optó por un 4-2-3-1. A los 67 minutos, el técnico local movió el banco: ingresó Oliver, McBurnie por Ché, Adams. Posteriormente, a los 76 minutos, el estratega reforzó el equipo con los ingresos de Ryan, Christie y Aaron, Hickey en reemplazo de Billy, Gilmour y Ben, Gannon-Doak, respectivamente. Por el lado de la visita, los ingresos de jugadores como Hristijan, Maleski, Agon, Elezi, Azer, Omeragikj, Luka, Stankovski y Boban, Nikolov buscaron dar frescura al equipo, aunque no fueron suficientes para evitar la derrota. Sobre el final, Lewis, Ferguson recibió una tarjeta amarilla por perder tiempo.

Dominio en las estadísticas

El triunfo de Escocia se reflejó en el dominio de las acciones durante el desarrollo del partido. El equipo local mantuvo una posesión del 54,5% frente al 45,5% de North Macedonia. La superioridad ofensiva quedó clara al contabilizar 18 tiros totales, con 6 de ellos dirigidos a puerta, mientras que el conjunto visitante apenas registró 7 disparos totales con solo 2 intentos entre los tres palos.

Precisión y juego aéreo

La insistencia de Escocia también se vio reflejada en la generación de jugadas de pelota parada, acumulando un total de 9 corners contra 5 que consiguió North Macedonia. A pesar de los intentos de la visita por revertir el resultado en los minutos finales, la solidez defensiva del equipo local permitió conservar la ventaja definitiva de 2-1, asegurando los tres puntos en esta importante jornada de la Liga de Naciones.