Eslovaquia empató 2-2 con Islas Feroe, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 13 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Košická futbalová aréna (KFA), con arbitraje de Mohammed Al Emara. Fue un partido intenso correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Naciones, donde Eslovaquia e Islas Feroe igualaron 2-2.

Desarrollo del juego y goles

El marcador se abrió a los 17 minutos, cuando Erik Prekop marcó el 1-1 para Eslovaquia tras asistencia de Dávid Hancko. Sin embargo, Islas Feroe reaccionó y a los 30 minutos, Viljormur Davidsen convirtió el 1-1 de penal. Ya en el complemento, a los 47 minutos, Áki Samuelsen marcó el 2-1 para la visita tras asistencia de Petur Knudsen. Finalmente, a los 74 minutos, Lukás Haraslín selló el 2-2 definitivo para Eslovaquia. En cuanto a las tácticas, Eslovaquia saltó al campo con un 4-2-3-1, mientras que Islas Feroe optó por un 3-4-3.

Disciplina y variantes

El partido contó con diversas amonestaciones debido a la intensidad del juego. Por el lado de Eslovaquia, fueron amonestados Martin Valjent y Dominik Greif. En la visita, recibieron tarjetas amarillas Petur Knudsen, Jóannes Danielsen y Andrias Edmundsson. A los 63 minutos, el entrenador local buscó frescura con los ingresos de Ivan Mesík por Martin Valjent y Róbert Bozeník por Albert Rusnák, mientras que Islas Feroe respondió un minuto después sustituyendo a Áki Samuelsen por Poul Kallsberg.

Análisis estadístico

A pesar de la paridad en el resultado, el dominio del balón fue ampliamente para Eslovaquia, que registró un 72,4% de posesión frente al 27,6% de Islas Feroe. En cuanto a la vocación ofensiva, el local disparó en 16 ocasiones (5 a puerta) contra los 10 intentos (4 a puerta) de la visita. Asimismo, Eslovaquia logró generar más peligro desde el córner, acumulando 9 tiros de esquina ante los 5 que consiguió Islas Feroe durante todo el cotejo.