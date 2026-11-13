Eslovenia empató 0-0 con Suiza, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Naciones, se disputó el 13 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el estadio Ljudski vrt. El partido entre Eslovenia y Suiza fue dirigido por el árbitro Jasper Vergoote, en una jornada donde la paridad se mantuvo a lo largo de los 90 minutos reglamentarios.

En cuanto a las propuestas tácticas, Eslovenia saltó al campo con un esquema 5-4-1, intentando cerrar caminos ante una Suiza que presentó un 4-2-3-1. El juego físico se hizo presente en el complemento, resultando en amonestaciones para los jugadores locales Srdjan Kuzmic a los 49 minutos y Jaka Bijol a los 82 minutos. Los entrenadores buscaron variantes para romper el cero: Suiza realizó cambios significativos, como el ingreso de Zeki Amdouni por Breel Embolo a los 59 minutos, mientras que Eslovenia refrescó su ataque a los 80 minutos con los ingresos de Zan Celar y Tjas Begic.

El desarrollo estadístico reflejó una marcada superioridad en el control del balón por parte de Suiza, que registró un 71,2% de posesión frente al 28,8% de Eslovenia. A pesar de esta diferencia en el manejo de la pelota, la eficacia fue un problema común en ambos bandos durante toda la tarde.

En el rubro de generación de peligro, las cifras finales ratificaron la falta de contundencia en los metros finales: