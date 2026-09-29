Eslovenia venció 2-0 a North Macedonia, por la Liga de Naciones

En un encuentro disputado el 29 de septiembre de 2026 a las 15.45 en el Stadion Stozice, Eslovenia logró una victoria sólida por 2-0 ante North Macedonia. El compromiso, correspondiente a la jornada 2 del grupo B1 de la Liga de Naciones, contó con el arbitraje de Andrea Colombo.

Desarrollo y conquistas en el Stadion Stozice

El marcador se abrió en la segunda mitad cuando, a los 55 minutos, Sandi Lovric marcó el primer gol tras la asistencia de Tjas Begic. Posteriormente, a los 82 minutos, Aljosa Matko sentenció el 2-0 final tras recibir un pase de Danijel Sturm. En cuanto a lo táctico, Eslovenia presentó un esquema de 5-4-1, mientras que North Macedonia optó por un 4-2-3-1. El rigor físico también se hizo presente con amonestaciones para Andrej Stojchevski y Jani Atanasov en la visita, y para Aljosa Matko en el local.

Movimientos estratégicos

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco para modificar el rumbo del cotejo. A los 71 minutos, el entrenador de Eslovenia movió el banco: ingresaron Aljosa Matko, Zan Celar y Mark Zabukovnik. Por el lado de North Macedonia, la lesión de Anes Meliqi forzó una sustitución a los 71 minutos, momento en el que ingresó Visar Musliu, junto a Luka Stankovski en un intento por descontar.

Análisis estadístico

El dominio de Eslovenia quedó reflejado en la profundidad de sus ataques: el ganador registró un total de 16 tiros, con 5 a puerta, frente a los 9 remates y solo 1 disparo al arco de North Macedonia. Además, Eslovenia mantuvo una posesión del 52% contra el 48% de su rival, logrando además ejecutar 6 córners a favor, lo que ratifica la superioridad en el juego a lo largo de los 90 minutos.