Espanyol empató 0-0 con Deportivo de A Coruña, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 7 de noviembre de 2026 a las 12.15 en el RCDE Stadium, con arbitraje de Alejandro Quintero González. En un enfrentamiento trabado y con mucha fricción, Espanyol y Deportivo de A Coruña igualaron sin goles en la jornada 12 de la Liga de España.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos presentaron estructuras tácticas diferenciadas, con Espanyol optando por un 3-4-1-2 y Deportivo de A Coruña desplegando un 4-2-3-1. Ante la falta de profundidad, los entrenadores buscaron variantes desde el banco: en el visitante, a los 45 minutos ingresaron Diego Villares y Pierre-Emerick Aubameyang, mientras que Adama Traoré y Marc Casadó también sumaron minutos para intentar romper el cero. Por el lado del local, Javi Hernández, Marcos Fernández, Gabriel Silva Moscardo de Salles, Bryan Zaragoza y Vanja Drkusic fueron los elegidos para refrescar el ataque y el mediocampo, aunque la paridad se mantuvo hasta el pitazo final.

Disciplina en el campo

El partido se caracterizó por la intensidad en las marcas, lo que derivó en un alto número de amonestaciones por parte de Alejandro Quintero González. En Espanyol vieron la tarjeta amarilla Roberto Fernández, Leandro Cabrera, Alejandro Santiago Vargas y Gabriel Silva Moscardo de Salles. Por su parte, en Deportivo de A Coruña fueron amonestados Luismi Cruz, Diego Villares, Lorenzo Amatucci y Pierre-Emerick Aubameyang.

Estadísticas del encuentro

El dominio de la posesión fue para Espanyol, que alcanzó el 63,8% frente al 36,2% de Deportivo de A Coruña. En cuanto a la generación de peligro, el equipo local registró 11 tiros totales con 4 a puerta, comparado con los 5 disparos totales y solo 1 a puerta del conjunto visitante. Finalmente, la superioridad del local en balones detenidos se vio reflejada en la estadística de corners, con 9 para Espanyol contra 5 para Deportivo de A Coruña.

Espanyol y Deportivo de A Coruña empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El cotejo se disputó en el estadio RCDE Stadium, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Espanyol suma 12 puntos, ubicándose en la 13 posición, mientras que Deportivo de A Coruña tiene 15 unidades, en la 8 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Espanyol y Deportivo de A Coruña en la tabla de posiciones, tras la fecha 12

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.