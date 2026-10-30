Espanyol venció 1-0 a Villarreal, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 30 de octubre de 2026 a las 17.00 en el Estadio de la Cerámica, con el arbitraje de José María Sánchez Martínez. En un enfrentamiento cerrado, el Espanyol logró imponerse por 1-0 frente al Villarreal, gracias a la solidez defensiva que permitió sostener la ventaja obtenida en la segunda mitad.

El momento decisivo llegó a los 60 minutos, cuando Leandro Cabrera marcó el 1-0 tras una asistencia de Bryan Zaragoza. Previamente, el Villarreal había sufrido una baja sensible a los 18 minutos, cuando Gerard Moreno debió retirarse por lesión, siendo reemplazado por Nicolas Pepe. Ambos equipos mostraron esquemas tácticos definidos: el local apostó por un 4-4-2, mientras que la visita se estructuró con un 4-2-3-1.

A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes para alterar el marcador. A los 59 minutos, el Villarreal realizó una doble modificación con los ingresos de Ayoze Pérez y Carlos Romero, buscando mayor profundidad. Por su parte, el Espanyol ajustó piezas tácticas tras el gol, dando entrada a jugadores como Pol Lozano y Javi Puado para refrescar la presión y conservar el resultado hasta el pitazo final.

En el análisis estadístico, el Villarreal dominó la posesión con un 62,8% frente al 37,2% del conjunto visitante. A pesar de la iniciativa del equipo de casa, que registró 14 remates totales —cuatro de ellos a puerta— frente a los 5 disparos del Espanyol, la contundencia fue propiedad de los dirigidos por la visita. El rigor físico del encuentro se reflejó en las amonestaciones, donde fueron amonestados jugadores como Sergi Cardona y Santi Comesaña por parte del Villarreal, y Rafel Bauzà, Roger Hinojo y Bryan Zaragoza en el Espanyol.

Espanyol venció por 1-0 a Villarreal como Away, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga de España 2026. Para Espanyol el gol fue marcado por {'player_id': 'p64662', 'player_name': 'Leandro, Cabrera', 'minute': '60', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p522601', 'assist_player_name': 'Bryan, Zaragoza'} . El cotejo se disputó en el estadio Estadio de la Cerámica, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Estadio de la Cerámica, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Villarreal suma 12 puntos, ubicándose en la 10 posición, mientras que Espanyol tiene 11 unidades, en la 12 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Villarreal y Espanyol en la tabla de posiciones, tras la fecha 11

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.