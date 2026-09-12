Espanyol venció 2-0 a Osasuna, por la Liga de España 2026

En un encuentro disputado el 12 de septiembre de 2026 a las 11.15 en el estadio El Sadar, el Espanyol logró una victoria sólida frente a Osasuna. El compromiso, correspondiente a la jornada 5 de la Liga de España, contó con el arbitraje de Luis Bestard Servera.

El dominio inicial del Espanyol

La visita selló el marcador en los primeros veinte minutos de juego gracias a la contundencia de Roberto Fernández. A los 3 minutos, Roberto Fernández marcó el primer gol tras asistencia de Marcos Fernández. Posteriormente, a los 17 minutos, Roberto Fernández volvió a anotar, esta vez tras recibir un pase de Omar El Hilali. En cuanto a las tácticas, ambos equipos saltaron al campo con un esquema 4-2-3-1, aunque la efectividad del conjunto visitante fue determinante para inclinar la balanza desde el comienzo.

Acciones disciplinarias y cambios estratégicos

El partido se tornó disputado en el mediocampo, lo que derivó en varias amonestaciones. Por parte de Osasuna, vieron la tarjeta amarilla Kike Barja y Jon Moncayola, mientras que en el Espanyol fueron amonestados Clemens Riedel, Omar El Hilali y Roger Hinojo. Ante el resultado adverso, el entrenador de Osasuna intentó revertir la situación con múltiples cambios, destacándose los ingresos de Abel Bretones y Raúl Moro, aunque no lograron vulnerar la valla rival.

Análisis estadístico

A pesar de que Osasuna mantuvo una mayor posesión del balón con un 60,9% frente al 39,1% del Espanyol, el local no logró capitalizar sus 11 tiros totales y 4 remates a puerta. Por su parte, el Espanyol fue quirúrgico con sus 6 intentos, logrando convertir en 3 ocasiones al arco. El conjunto dirigido por la visita supo administrar la ventaja numérica y táctica durante toda la segunda mitad, consolidando un triunfo importante fuera de casa.

Espanyol venció por 2-0 a Osasuna como Away, en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga de España 2026. Para Espanyol los goles fueron marcados por {'player_id': 'p537940', 'player_name': 'Roberto, Fernández', 'minute': '3', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p604116', 'assist_player_name': 'Marcos, Fernández'} , {'player_id': 'p537940', 'player_name': 'Roberto, Fernández', 'minute': '17', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p517929', 'assist_player_name': 'Omar, El Hilali'} . El cotejo se disputó en el estadio El Sadar, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio El Sadar, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Osasuna suma 7 puntos, ubicándose en la 11 posición, mientras que Espanyol tiene 7 unidades, en la 7 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Osasuna y Espanyol en la tabla de posiciones, tras la fecha 5

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.