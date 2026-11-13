Estonia venció 1-0 a Luxemburgo, por la Liga de Naciones

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Se midieron en un duelo donde Estonia se impuso con autoridad en la jornada 5 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 13 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Stade de Luxembourg, con el arbitraje de Ishmael Barbara. En un compromiso correspondiente a la jornada 5 del Grupo C4 de la Liga de Naciones, Estonia logró llevarse los tres puntos fuera de casa tras derrotar por 1-0 a Luxemburgo. A los 42 minutos, Maksim Paskotsi marcó el único gol del partido tras una precisa asistencia de Rocco Shein, sentenciando el destino del marcador antes del descanso.
El desarrollo táctico y los cambios
Ambos conjuntos presentaron esquemas contrastantes: Luxemburgo apostó por un 4-1-4-1, mientras que Estonia se organizó con un compacto 5-3-2 que le permitió sostener la ventaja. Ante la necesidad de revertir el resultado, el entrenador local movió el banco en varias oportunidades: a los 58 minutos ingresaron Enzo dos Santos, Omar Natami y Enes Mahmutovic (este último en reemplazo de Tim Hall por lesión). Más tarde, a los 79 minutos, saltaron al campo Jayson Videira y Patrick Macedo, pero la defensa estonia se mantuvo firme. Por el lado de la visita, Marten-Chris Paalberg y Karel Mustmaa sumaron minutos para asegurar el triunfo.
Disciplina y rigor defensivo
El rigor del encuentro se reflejó en las sanciones disciplinarias. Luxemburgo sufrió la acumulación de tarjetas amarillas en la etapa complementaria, con Omar Natami (60') y Jayson Videira (79') siendo amonestados por infracciones, mientras que Laurent Jans recibió el cartón preventivo a los 94 minutos por protestar las decisiones arbitrales, en un cierre de partido marcado por la frustración local al no poder romper el cerrojo defensivo visitante.
Estadísticas del encuentro
A pesar de que Luxemburgo dominó la posesión con un 54% frente al 46% de Estonia, la efectividad estuvo del lado del equipo visitante. En cuanto a la producción ofensiva, estos fueron los datos destacados:
- Tiros totales: Luxemburgo 8 - Estonia 10.
- Tiros a puerta: Luxemburgo 3 - Estonia 5.
- Tiros de esquina: Luxemburgo 2 - Estonia 2.
Con este resultado, Estonia supo aprovechar su mayor cantidad de remates al arco para sellar una victoria vital en condición de visitante dentro del Grupo C4.
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