El encuentro se disputó el 28 de noviembre de 2026 a las 20.30 en el TQL Stadium, con el arbitraje de Pierre-Luc Lauzière. En un compromiso correspondiente a la jornada 38 de la MLS, FC Cincinnati logró imponerse por 1-0 frente a Nashville SC. A los 88 minutos, Samuel, Gidi marcó el único gol del partido tras una asistencia de Evander, da Silva Ferreira, sellando así el resultado definitivo en favor del conjunto local.

Desarrollo táctico y cambios estratégicos

El partido mostró una clara diferencia de planteos: FC Cincinnati saltó al campo con un esquema 343, mientras que Nashville SC optó por un 4231. El rigor físico estuvo presente durante toda la jornada, con amonestaciones para Miles, Robinson a los 40 minutos y Julián, Malatini a los 99. La gestión desde el banco fue intensa: a los 87 minutos, tras una lesión, FC Cincinnati debió retirar a Ender, Echenique para el ingreso de Kenji, Mboma Dem, misma ventana en la que Samuel, Gidi saltó al campo para sentenciar el encuentro minutos después.

Análisis de las estadísticas del encuentro

A pesar de haber mantenido una posesión del balón del 42%, FC Cincinnati supo capitalizar las oportunidades cuando más importaba. En contraste, Nashville SC dominó la tenencia con un 58% y generó mayor peligro en el área rival con 14 tiros totales contra los 9 de su adversario. Sin embargo, la eficacia fue el factor determinante: Nashville SC registró 4 disparos a puerta mientras que FC Cincinnati alcanzó 2, siendo uno de ellos el gol decisivo.

Datos complementarios del cierre

El dominio territorial de Nashville SC también se reflejó en la estadística de córners, donde el equipo visitante acumuló 9 frente a los 4 de FC Cincinnati. A pesar del constante ataque del conjunto visitante, el orden defensivo del equipo de casa, sumado al aporte goleador en el cierre del cotejo, les permitió quedarse con la victoria en este cruce por la MLS.