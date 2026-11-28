Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan este sábado en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con arbitraje del venezolano Jesús Noel Valenzuela Sáez en la final de la Copa Libertadores 2026, el certamen más importante de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El partido inicia a las 17 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disne+ Premium y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá un suplementario de media hora y de persistir la parda el campeón se definirá por penales.

Lo que hay que saber de Estudiantes vs. Palmeiras

El equipo de Alexander Medina no tuvo un gran año a nivel doméstico y no accedió a ningún certamen continental para la próxima temporada, pero la coronación del xeneize en la Sudamericana le abrió la puerta a ese campeonato y lo tendrá que jugar si es que no se corona es sábado.

Es que este partido no solo tiene en juego el título para el Pincha, que anhela conquistar por quinta vez el torneo. Sino que también, de dar la vuelta olímpica, se clasificará a la edición 2027 de la Libertadores, a la Recopa Sudamericana vs. Boca, a la Copa Intercontinental y, también, al Mundial de Clubes 2029.

Los hinchas de Estudiantes de La Plata copan las tribunas del estadio Centenario Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

Estudiantes de La Plata es uno de los equipos argentinos más ganadores de la Copa Libertadores y a la vez dueño de una mística que atraviesa los años. El Pincha levantó el trofeo en cuatro oportunidades (1968, 1969, 1970 y 2009) y alcanzó dimensión continental durante la era de Osvaldo Zubeldía, cuando se convirtió en el primer equipo en conquistar tres ediciones consecutivas.

Casi cuatro décadas después, volvió a tocar la gloria de la mano de Alejandro Sabella y con Juan Sebastián Verón, hoy su presidente, como emblema, tras vencer a Cruzeiro en Belo Horizonte. Ahora, en 2026, el conjunto platense vuelve a situarse ante una oportunidad histórica: buscar su quinta estrella continental frente a Palmeiras, el mismo rival al que superó en la final de 1968 para iniciar su leyenda.

Palmeiras, por su parte, quiere sacarse la espina de la final que perdió el año pasado con Flamengo. A diferencia del elenco argentino, el plantel que conforman los argentinos Agustín Giay, Alexander Barboza y José Manuel López ya está clasificado a la Libertadores 2027 a partir del segundo puesto en el Brasileirao en curso.

José Manuel López es uno de los argentinos que milita en Palmeiras MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

El camino hacia la final

Estudiantes

Fecha 1 del grupo A: 1-1 vs. Independiente Medellín

1-1 vs. Independiente Medellín Fecha 2 del grupo A: 2-1 vs. Cusco

2-1 vs. Cusco Fecha 3 del grupo A: 1-1 vs. Flamengo

1-1 vs. Flamengo Fecha 4 del grupo A: 1-1 vs. Cusco

1-1 vs. Cusco Fecha 5 del grupo A: 0-1 vs. Flamengo

0-1 vs. Flamengo Fecha 6 del grupo A: 1-0 vs. Independiente Medellín

1-0 vs. Independiente Medellín Ida de los octavos de final: 1-1 vs. Universidad Católica

1-1 vs. Universidad Católica Vuelta de los octavos de final: 3-0 vs. Universidad Católica

3-0 vs. Universidad Católica Ida de los cuartos de final: 1-1 vs. Corinthians

1-1 vs. Corinthians Vuelta de los cuartos de final: 1-0 vs. Corinthians

1-0 vs. Corinthians Ida de las semifinales: 0-0 vs. Flamengo

0-0 vs. Flamengo Vuelta de las semifinales: 0-0 (3-2 por penales) vs. Flamengo

Palmeiras

Fecha 1 del grupo F: 1-1 vs. Junior

1-1 vs. Junior Fecha 2 del grupo F: 2-1 vs. Sporting Cristal

2-1 vs. Sporting Cristal Fecha 3 del grupo F: 1-1 vs. Cerro Porteño

1-1 vs. Cerro Porteño Fecha 4 del grupo F: 2-0 vs. Sporting Cristal

2-0 vs. Sporting Cristal Fecha 5 del grupo F: 0-1 vs. Cerro Porteño

0-1 vs. Cerro Porteño Fecha 6 del grupo F: 4-1 vs. Junior

4-1 vs. Junior Ida de los octavos de final: 1-1 vs. Cerro Porteño

1-1 vs. Cerro Porteño Vuelta de los octavos de final: 1-0 vs. Cerro Porteño

1-0 vs. Cerro Porteño Ida de los cuartos de final: 1-0 vs. Liga de Quito

1-0 vs. Liga de Quito Vuelta de los cuartos de final: 2-3 (4-3 por penales) vs. Liga de Quito

2-3 (4-3 por penales) vs. Liga de Quito Ida de las semifinales: 2-1 vs. Fluminense

2-1 vs. Fluminense Vuelta de las semifinales: 0-1 (5-3 por penales) vs. Fluminense

La formación de Estudiantes vs. Palmeiras

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

📋 Nuestra formación para la final de la CONMEBOL Libertadores. ¡Dale Estudiantes! 💪 pic.twitter.com/Zq2j15tP4Z — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 28, 2026

La formación de Palmeiras vs. Estudiantes

Carlos Miguel; Agustín Giay, Alexander Barboza, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Murilo, Lucas Evangelista, Jhon Arias, José Manuel López y Sosa. DT: Alexander Ferreira.

El historial entre ambos clubes tiene un único antecedente que le trae un gran recuerdo a Estudiantes porque se cruzaron en la definición de la Copa Libertadores de 1968 y se coronó campeón con un triunfo 2 a 0 en el partido de desempate en, casualmente, el estadio Centenario de Montevideo.

La final de ese año llegó al tercer encuentro tras un triunfo por lado. En la ida, en La Plata, el local ganó 2 a 1 mientras que en la revancha, en San Pablo, sonrió el Verdao 3 a 1. Por entonces, no se definía por goles sino por puntos y, por eso, se necesitó de un tercer juego en cancha neutral.

Estudiantes fue campeón de la Copa Libertadores en 1968, tras vencer a Palmeiras: el DT Osvaldo Zubeldía, Carlos Bilardo, Madero, Ribaudo y Pachamé, entre otros

Finales de la Copa Libertadores a partido único

2019 : Flamengo 2-1 River - Estadio Monumental de Lima, Perú.

: Flamengo 2-1 River - Estadio Monumental de Lima, Perú. 2020 : Palmeiras 1-0 Santos - Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

: Palmeiras 1-0 Santos - Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. 2021 : Palmeiras 2-1 Flamengo - Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

: Palmeiras 2-1 Flamengo - Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. 2022 : Flamengo 1-0 Athletico Paranaense - Estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador.

: Flamengo 1-0 Athletico Paranaense - Estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador. 2023 : Fluminense 2-1 Boca - Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

: Fluminense 2-1 Boca - Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. 2024 : Botafogo 3-1 Atlético Mineiro - Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina.

: Botafogo 3-1 Atlético Mineiro - Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. 2025 : Flamengo 1-0 Palmeiras - Estadio Monumental de Lima, Perú.

: Flamengo 1-0 Palmeiras - Estadio Monumental de Lima, Perú. 2026: Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata - Estadio Centenario de Montevideo - Uruguay.

En el historial de la Copa Libertadores, la Argentina acumula 25 conquistas y tiene a Independiente como su máximo exponente, con siete títulos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984). Detrás aparece Boca Juniors, con seis consagraciones (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007), mientras que River y Estudiantes comparten el tercer escalón, con cuatro cada uno.

El Millonario levantó el trofeo en 1986, 1996, 2015 y 2018; el Pincha, en tanto, lo hizo en 1968, 1969, 1970 y 2009. Más atrás se ubican Racing 1967), Argentinos Juniors (1985), Vélez (1994) y San Lorenzo (2014), todos con una conquista. Si Estudiantes se impone ante Palmeiras en la final de 2026, alcanzará su quinta Libertadores y quedará como el tercer club argentino más ganador en soledad.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.