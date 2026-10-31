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FC Cincinnati venció 1-0 a Philadelphia Union, por la MLS 2026

Se midieron en un duelo donde FC Cincinnati se impuso con autoridad en la jornada 34 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber

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FC Cincinnati venció 1-0 a Philadelphia Union, por la MLS 2026
FC Cincinnati venció 1-0 a Philadelphia Union, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 31 de octubre de 2026 a las 15.00 en el TQL Stadium, con el arbitraje de Allen Chapman. En un compromiso correspondiente a la jornada 34 de la MLS, FC Cincinnati logró imponerse por 1-0 frente a Philadelphia Union gracias a la contundencia demostrada en la segunda parte del partido.

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos contrastantes: FC Cincinnati optó por un 3-1-4-2, mientras que Philadelphia Union se presentó con un 4-4-2. En la segunda mitad, el estratega local movió piezas clave para romper el cero. A los 64 minutos, ingresaron Ender Echenique y Ayoub Jabbari. Precisamente fue Ayoub Jabbari quien, a los 70 minutos, marcó el único gol del partido. Por su parte, la visita intentó reaccionar con el ingreso de Cavan Sullivan y Jesús Bueno a los 60 minutos, pero no logró concretar sus aproximaciones.

Dominio y efectividad

A pesar de que Philadelphia Union mostró un volumen de juego ofensivo superior, registrando 15 tiros totales contra los 7 de FC Cincinnati, la eficacia fue el factor determinante. La visita contó con 12 tiros de esquina, evidenciando una presión constante, pero solo pudo capitalizar 6 disparos a puerta, todos contenidos por la defensa local. FC Cincinnati, con una posesión del 51,2%, supo administrar la ventaja mínima obtenida tras el tanto de Jabbari.

Gestión de plantel

El cierre del partido estuvo marcado por las interrupciones debido a las sustituciones y una lesión. A los 80 minutos, FC Cincinnati debió retirar a Teenage Hadebe por lesión, dando ingreso a Alvas Powell, mientras que sobre el final, Tah Brian Anunga entró para asegurar el resultado. Por el lado de Philadelphia Union, los cambios de Agustín Anello y Malik Jakupovic no fueron suficientes para vulnerar el arco local, consolidando la victoria de los dueños de casa en este tramo final de la temporada.

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