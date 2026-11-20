El encuentro se disputó el 19 de noviembre de 2026 a las 21.30 en el Inter.co Stadium, con el arbitraje de Rubiel Vazquez. En un compromiso correspondiente a la jornada 36 de la MLS, FC Cincinnati logró una victoria fundamental frente a Orlando City SC por 3-1.

El desarrollo del marcador

La apertura del marcador llegó a los 26 minutos a través de Martín Ojeda, quien marcó el 1-0 para Orlando City SC tras la asistencia de Iván Angulo. Sin embargo, la reacción de la visita fue contundente:

A los 43 minutos, Evander, da Silva Ferreira marcó el 1-1 mediante un penal.

marcó el 1-1 mediante un penal. A los 49 minutos, Evander, da Silva Ferreira marcó el 2-1 tras asistencia de Tom Barlow .

marcó el 2-1 tras asistencia de . A los 85 minutos, Samuel Gidi marcó el 3-1 tras asistencia de Evander, da Silva Ferreira.

Movimientos tácticos

Durante el complemento, ambos entrenadores buscaron variantes para modificar el ritmo del juego. En FC Cincinnati, el técnico decidió el ingreso de Alvas Powell y José Martínez al inicio de la segunda mitad, mientras que sobre el final del partido, Bryan Ramírez reemplazó a la figura de la noche, Evander, da Silva Ferreira, para asegurar el resultado.

Disciplina y cierre

El encuentro fue disputado con intensidad, lo que derivó en varias amonestaciones. Por el lado de Orlando City SC, vieron la tarjeta amarilla Daryl Dike e Iván Angulo. En tanto, en FC Cincinnati, fueron amonestados Tom Barlow, Pavel Bucha, Obinna Nwobodo y José Martínez. Con este resultado, FC Cincinnati sella una actuación sólida que le permite avanzar en el certamen.