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FC Dallas empató 0-0 con Austin FC, por la MLS

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 27 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber

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FC Dallas empató 0-0 con Austin FC, por la MLS
FC Dallas empató 0-0 con Austin FC, por la MLS

En el Toyota Stadium, FC Dallas y Austin FC igualaron sin goles el 19 de septiembre de 2026, en un encuentro que comenzó a las 21.30. El arbitraje estuvo a cargo de Allen Chapman, en una noche donde ninguno de los dos equipos logró romper el cero en el marcador durante la jornada 27 de la MLS.

Desarrollo táctico y sustituciones

Ambos equipos saltaron al campo con un planteo táctico idéntico, utilizando un esquema de 3-4-2-1. A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes para desequilibrar. Por el lado de FC Dallas, a los 63 minutos, ingresaron Herman Johansson y Santiago Moreno por Ran Binyamin y Christian Cappis, respectivamente. Más tarde, se sumaron Logan Farrington y Sam Sarver. En Austin FC, el estratega también movió el banco a los 63 minutos con los ingresos de Myrto Uzuni y Brandon Vázquez. En cuanto a la disciplina, el juego fue cortado, destacándose las amonestaciones tempranas de Mikkel Desler al minuto 1 y de Shaq Moore a los 35.

Análisis estadístico

El dominio de la pelota estuvo levemente inclinado hacia la visita: Austin FC registró un 55% de posesión, mientras que FC Dallas mantuvo el balón el 45% del tiempo. A pesar de contar con menos control, el conjunto local fue más incisivo en sus ataques, acumulando 12 tiros totales frente a los 8 del elenco visitante.

Precisión y juego aéreo

La eficacia de cara al arco fue una materia pendiente para ambos protagonistas. FC Dallas logró dirigir 4 remates a puerta, mientras que Austin FC concretó 3 tiros al arco. En la disputa por los balones detenidos, el local forzó 8 tiros de esquina, superando los 6 obtenidos por la visita, aunque ninguno fue suficiente para quebrar la paridad definitiva en el marcador.

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