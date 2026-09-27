FC Dallas venció 1-0 a Los Angeles Football Club, por la MLS

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Se midieron en un duelo donde FC Dallas se impuso con autoridad en la jornada 28 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 26 de septiembre de 2026 a las 21.30 en el Toyota Stadium, con el arbitraje de Serhii Boiko. En un compromiso correspondiente a la jornada 28 de la MLS, FC Dallas logró imponerse por 1-0 ante Los Angeles Football Club. A los 34 minutos, Osaze, Urhoghide marcó el 1 gol tras asistencia de Joaquín, Valiente.
Acciones destacadas y disciplina
El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la intensidad física, lo que derivó en varias amonestaciones. Por el lado de Los Angeles Football Club, vieron la tarjeta amarilla Armindo, Sieb, Ryan, Porteous, Mark, Delgado y Ryan, Raposo. En FC Dallas, fueron amonestados Herman, Johansson y Nolan, Norris. En cuanto a las variantes, a los 77 minutos, FC Dallas movió el banco: ingresó Sam, Sarver por Logan, Farrington, mientras que Los Angeles Football Club buscó respuestas con el ingreso de Sergio, Vasquez por Nkosi, Tafari al inicio de la segunda parte.
Análisis del juego
La victoria de FC Dallas se cimentó en una sólida organización defensiva que permitió sostener la ventaja mínima obtenida en la primera mitad. A pesar de los intentos de Los Angeles Football Club por igualar el marcador, especialmente tras los múltiples cambios tácticos realizados por su cuerpo técnico en el complemento, la resistencia local fue suficiente para cerrar el partido sin recibir goles en contra.
Cierre de la jornada
Con este resultado en la jornada 28 de la MLS, FC Dallas ratifica su buen momento en el campo, mientras que Los Angeles Football Club deberá revisar los errores cometidos para recuperar terreno en la tabla de posiciones. El conjunto dirigido por su estratega logró gestionar los minutos finales del encuentro, incluso con las limitaciones que impusieron las tarjetas preventivas sobre el cierre del partido.
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