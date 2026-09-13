FC Dallas venció 2-1 a Portland Timbers, por la MLS

En la jornada 26 de la MLS, el encuentro disputado el 12 de septiembre de 2026 a las 21.30 en el Toyota Stadium finalizó con una victoria para FC Dallas, que superó por 2-1 a Portland Timbers, bajo el arbitraje de Timothy Ford.

El desarrollo del partido mantuvo la intensidad hasta el cierre. A los 45 minutos, Logan Farrington abrió el marcador para FC Dallas tras una asistencia de Shaq Moore. Ya en la segunda mitad, a los 87 minutos, Joaquín Valiente amplió la diferencia con un tanto asistido por Petar Musa. En tiempo de descuento, a los 93 minutos, Ariel Lassiter logró el descuento para Portland Timbers tras un pase de Gage Guerra.

Movimientos tácticos

Ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco para modificar el rumbo. En FC Dallas, el técnico realizó ajustes clave a los 77 minutos con los ingresos de Petar Musa y Patrickson Delgado, además de la entrada de Herman Johansson y Christian Cappis a los 63, y Lalas Abubakar a los 88. Por el lado de Portland Timbers, Ariel Lassiter ingresó a los 56 minutos, seguido por los cambios de Gage Guerra a los 64 y Kamal Miller a los 82.

Disciplina y contexto

El encuentro también registró una amonestación relevante en el complemento: Kaick da Silva Ferreira, jugador de FC Dallas, recibió la tarjeta amarilla a los 46 minutos por una infracción. Con este resultado, el equipo local logra consolidar su desempeño en el tramo final de la temporada regular, mientras que Portland Timbers no pudo capitalizar sus oportunidades a pesar del gol agónico sobre el final del cotejo.