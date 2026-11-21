En una jornada destacada de la MLS, el FC Dallas se impuso con contundencia por 3-0 ante Portland Timbers. El encuentro se disputó el 21 de noviembre de 2026 a las 18.00 en el Toyota Stadium, bajo la supervisión arbitral de Alexis Da Silva.

La victoria del conjunto local se construyó en la segunda mitad. A los 53 minutos, Joaquín Valiente marcó el primer gol del partido. Apenas dos minutos después, a los 55, el mismo Joaquín Valiente amplió la ventaja tras una asistencia de Daniel Job. Ya en tiempo de descuento, a los 94 minutos, Sam Sarver sentenció el marcador tras la asistencia de Logan Farrington. En cuanto a las estrategias, FC Dallas saltó al campo con una formación 5-4-1, mientras que Portland Timbers optó por un esquema 4-3-3. Durante el transcurso del complemento, ambos técnicos realizaron múltiples variantes tácticas para intentar modificar el ritmo del juego.

El desarrollo del partido también estuvo marcado por la disciplina. Herman Johansson fue amonestado a los 31 minutos por una infracción, seguido más tarde por Bernard Kamungo, quien recibió una tarjeta amarilla a los 90 minutos. Las sustituciones fueron una constante, buscando frescura en ambos bloques, destacando los ingresos de jugadores como Santiago Moreno y Christian Cappis por el lado del ganador.

En el plano estadístico, el dominio de los remates fue para el conjunto dueño de casa, que registró 15 disparos, de los cuales 8 fueron a puerta, frente a los 12 intentos y 5 tiros a portería de la visita. A pesar de que Portland Timbers mantuvo una mayor posesión del balón con un 59,4% contra el 40,6% de FC Dallas, la eficacia ofensiva de este último fue determinante para cerrar el partido con un 3-0 definitivo.