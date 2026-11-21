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El encuentro definitorio se disputa este sábado a las 19.30 (horario argentino) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia
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Este sábado se enfrentan Boca y Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026. Juegan en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, a partir de las 19.30 (horario argentino), con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming en Paramount+ y en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El xeneize se metió entre los dos mejores tras derrotar a Vasco da Gama por 3 a 2 en el global. En la ida, disputada en la Bombonera, el Gigante da Colina ganó por la mínima diferencia; mientras que en la vuelta, el equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena se impuso por 3 a 1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. El Galo, por su parte, dejó en el camino a Montevideo City Torque por el mismo resultado luego de una victoria por 3 a 0 en Brasil y una derrota por 2 a 0 en Uruguay.
Boca vs. Atlético Mineiro: cómo ver online
La final de la Copa Sudamericana 2026 está programada para este sábado a las 19.30 (horario argentino) en Barranquilla, Colombia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Disney+ Premium.
Posibles formaciones
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Tomás Aranda y Miguel Merentiel.
- Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan, Léo Duarte, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Igor Gomes; Bernard, Mateo Cassierra y Tomás Cuello.
El camino de Boca hacia la final
Copa Libertadores
- Fecha 1 del Grupo D: 2-1 vs. Universidad Católica
- Fecha 2 del Grupo D: 3-0 vs. Barcelona
- Fecha 3 del Grupo D: 0-1 vs. Cruzeiro
- Fecha 4 del Grupo D: 0-1 vs. Barcelona
- Fecha 5 del Grupo D: 1-1 vs. Cruzeiro
- Fecha 6 del Grupo D: 0-1 vs. Universidad Católica
Copa Sudamericana
- Ida de los playoffs: 1-0 vs. O’Higgins
- Vuelta de los playoffs: 0-1 (4-3 en los penales) vs. O’Higgins
- Ida de los octavos de final: 3-1 vs. Recoleta
- Vuelta de los octavos de final: 4-0 vs. Recoleta
- Ida de los cuartos de final: 1-0 vs. San Pablo
- Vuelta de los cuartos de final: 1-1 vs. San Pablo
- Ida de las semifinales: 0-1 vs. Vasco da Gama
- Vuelta de las semifinales: 3-1 vs. Vasco da Gama
El camino de Atlético Mineiro hacia la final
- Fecha 1 del Grupo B: 1-2 vs. Academia Puerto Cabello
- Fecha 2 del Grupo B: 2-1 vs. Juventud Las Piedras
- Fecha 3 del Grupo B: 0-1 vs. Cienciano
- Fecha 4 del Grupo B: 2-2 vs. Juventud Las Piedras
- Fecha 5 del Grupo B: 2-0 vs. Cienciano
- Fecha 6 del Grupo B: 1-0 vs. Academia Puerto Cabello
- Ida de los octavos de final: 1-0 vs. Bragantino
- Vuelta de los octavos de final: 2-2 vs. Bragantino
- Ida de los cuartos de final: 0-2 vs. Santos
- Vuelta de los cuartos de final: 4-2 (3-1 en los penales) vs. Santos
- Ida de las semifinales: 3-0 vs. Montevideo City Torque
- Vuelta de las semifinales: 0-2 vs. Montevideo City Torque
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