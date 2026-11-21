Este sábado se enfrentan Boca y Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026. Juegan en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, a partir de las 19.30 (horario argentino), con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming en Paramount+ y en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize se metió entre los dos mejores tras derrotar a Vasco da Gama por 3 a 2 en el global. En la ida, disputada en la Bombonera, el Gigante da Colina ganó por la mínima diferencia; mientras que en la vuelta, el equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena se impuso por 3 a 1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. El Galo, por su parte, dejó en el camino a Montevideo City Torque por el mismo resultado luego de una victoria por 3 a 0 en Brasil y una derrota por 2 a 0 en Uruguay.

Con el argentino Eduardo Domínguez al mando, Atlético Mineiro quiere derrotar a Boca en Colombia EITAN ABRAMOVICH - AFP

Boca vs. Atlético Mineiro: cómo ver online

La final de la Copa Sudamericana 2026 está programada para este sábado a las 19.30 (horario argentino) en Barranquilla, Colombia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

ESPN.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Posibles formaciones

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Tomás Aranda y Miguel Merentiel. Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan, Léo Duarte, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Igor Gomes; Bernard, Mateo Cassierra y Tomás Cuello.

El camino de Boca hacia la final

Copa Libertadores

Fecha 1 del Grupo D: 2-1 vs. Universidad Católica

Fecha 2 del Grupo D: 3-0 vs. Barcelona

Fecha 3 del Grupo D: 0-1 vs. Cruzeiro

Fecha 4 del Grupo D: 0-1 vs. Barcelona

Fecha 5 del Grupo D: 1-1 vs. Cruzeiro

Fecha 6 del Grupo D: 0-1 vs. Universidad Católica

Copa Sudamericana

Ida de los playoffs: 1-0 vs. O’Higgins

Vuelta de los playoffs: 0-1 (4-3 en los penales) vs. O’Higgins

Ida de los octavos de final: 3-1 vs. Recoleta

Vuelta de los octavos de final: 4-0 vs. Recoleta

Ida de los cuartos de final: 1-0 vs. San Pablo

Vuelta de los cuartos de final: 1-1 vs. San Pablo

Ida de las semifinales: 0-1 vs. Vasco da Gama

Vuelta de las semifinales: 3-1 vs. Vasco da Gama

Boca eliminó a Vasco da Gama en semifinales y se ilusiona con volver a ganar un título internacional

El camino de Atlético Mineiro hacia la final