FC Dallas venció 3-1 a Colorado Rapids, por la MLS 2026

En un encuentro disputado el 7 de noviembre de 2026 a las 21.00 en el Toyota Stadium, FC Dallas logró una importante victoria por 3-1 frente a Colorado Rapids. El partido, correspondiente a la jornada 35 de la MLS, contó con el arbitraje de Drew Fischer.

La visita golpeó primero a los 47 minutos, cuando Morgan Whittaker abrió el marcador tras una asistencia de Georgi Minoungou. Sin embargo, FC Dallas reaccionó en la parte final del encuentro. A los 75 minutos, Joaquín Valiente marcó el primer gol tras asistencia de Kaick da Silva Ferreira. Posteriormente, a los 88 minutos, Kaick da Silva Ferreira anotó el segundo tanto tras asistencia de Nolan Norris, y finalmente, a los 92 minutos, Santiago Moreno selló el resultado final tras una habilitación de Logan Farrington.

El trámite estuvo marcado por los movimientos tácticos y la intensidad física. A los 57 minutos, FC Dallas debió realizar una variante obligada por la lesión de Sebastien Ibeagha, quien fue reemplazado por Nolan Norris. Por el lado de Colorado Rapids, el entrenador también buscó variantes, destacándose el ingreso de Georgi Minoungou al inicio del complemento, aunque el equipo no logró sostener la ventaja inicial.

La disciplina también jugó un papel relevante en el desarrollo del juego. El árbitro Drew Fischer amonestó a Noah Cobb a los 36 minutos por una falta, mientras que durante la segunda mitad, el equipo visitante acumuló tarjetas por protestas, recibiendo amonestaciones adicionales a los 80 y 94 minutos. A pesar de los intentos de Colorado Rapids por reaccionar tras las sustituciones tardías por lesión de Paxten Aaronson, FC Dallas supo gestionar los tiempos para quedarse con el triunfo en casa.