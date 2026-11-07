Newman - Hindú, final del Top 14 de URBA: el campeón y el mejor desde 1996 prometen rugby de alto vuelo

Los rastros de los festejos de las semifinales aún forman parte del paisaje del Club Atlético de San Isidro. Desolada, pero imponente, la Catedral los recibió en la antesala la final de la URBA. Lucas Marguery, de Newman, y Pascal Senillosa, de Hindú, se encontraron en el escenario donde este sábado dirimirán quién se apropiará de la gloria. Fueron convocados para LA NACION en la cancha del CASI para anticipar la definición que sostendrán a partir de las 17.10, con televisación de ESPN 3 y Disney+, por la corona del Top 14.

Como hace 18 años, Hindú y Newman serán los protagonistas de la última función. El Cardenal va por el bicampeonato y el Elefante, el más ganador de las últimas tres décadas, procurarán recuperar el cetro después de cuatro años. Viene de dejar en el camino al propio CASI con un 16-12, y el León de Benavídez se presentará con su invicto de 24 partidos, tras el 25-20 a Alumni.

En los enfrentamientos entre sí en el año ganó Newman, por 26-25 en Don Torcuato y por 40-20 en Benavídez. Pablo Elías - LA NACION

Marguery, de 28 años, y Senillosa, de 20, no empezaron la temporada jugando por sus clubes, pero nunca dejaron de ser importantes. Y ahora contaron sus sensaciones con miras al máximo duelo del año.

-¿Cómo llegan a este partido?

Senillosa: -En las primeras fechas anduvimos muy bien. Cuando estaba por terminar la primera parte sufrimos un bajón; no sé bien qué pasó. Y después remontamos. Empezamos a trabajar mucho la defensa, y ahora llegamos muy bien. El club está vibrando muy fuerte. Hay una energía muy linda; estamos muy bien.

Compacto de la semifinal Hindú 16 vs. CASI 12

-Da la impresión de que llegan con envión; en un momento del año estaban fuera de las semifinales.

Senillosa: -Sí, sí. En estas últimas semanas, todos en club están tirando mucha energía al equipo, desde los más grandes hasta los más chicos. Y, como jugador, es muy importante que el club nos banque. Así que venimos con un envión anímico.

-¿Y ustedes, Lucas? Recorrieron un camino exitoso, con una larga serie invicta, y defienden el título.

Marguery: -El recorrido viene de varios años. A principio de temporada nos planteamos el desafío de no aflojar después de lograr el campeonato. Se vio un plan de juego bastante ambicioso en Newman. Fuimos construyendo el año de menor a mayor. Si bien conseguimos muy buenos resultados, tuvimos partidos ultrachivos, que ganamos por uno o dos puntos, nomás. La tranquilidad del resultado hizo que nos enfocáramos de lleno en el juego y laburáramos desde ahí. Durante todo el año el foco estuvo en eso: mejorar respecto a 2025 y superarnos cada semana. Todo el plantel, y todo el club, disfrutamos mucho el año. La pasamos espectacular, nos divertimos y por momentos jugamos buen rugby. Somos agradecidos de volver a estar en una final.

Resumen de la semifinal Newman 25 vs. Alumni 20

-¿La actuación de Newman en la semifinal es prueba de que aprendieron a jugar estas instancias? Como ustedes decían, antes a estos partidos los perdían.

Marguery: -Sí, totalmente. Es parte del proceso, tanto del club como del plantel y del equipo. En otros años, un partido como la semifinal con Alumni quizás se nos escapaba. Eso muestra la mentalidad que se fue construyendo. También habla de la ambición, porque en un momento estuvimos empatados y en un penal pudimos elegir patear a los palos pero decidimos ir por un poquito más. Eso es una muestra de lo convencido que está el equipo para ejecutar lo quiere plantear en el juego. Y todavía nos queda camino por recorrer, experiencias por vivir. Todo forma parte del aprendizaje y de ir construyendo. Cada vez que nos tocó perder, y también ganar, aprendimos algo.

De 20 años e hijo de Hernán 'Chori' Senillosa, Pascal es otra de las abundantes joyas de la cantera de Hindú; a los 20 años, afronta su primera final de primera en Buenos Aires. Soledad Aznarez

Fullback, Pascal es hijo de Hernán ‘Chori’ Senillosa, un referente de Hindú. Vivió muchas alegrías desde las tribunas y ahora le toca palpitar una en la cancha.

-¿Es un momento especial para vos?

Senillosa: -Sí. Lo dije después de ganarle al CASI: de chico, para mis amigos y para mí, era raro ver perder a Hindú. Lo normal era que nos clasificáramos para las instancias decisivas. Me parecía natural. Lo viví toda mi infancia. Pero una vez que uno llega al plantel superior, se da cuenta de que no es tan fácil. De que requiere un montón de sacrificio, muchísimo entrenamiento. Así que estar ahora en una final se valora un montón. Todo el club está muy entusiasmado, porque desde hacía un par de años no se nos daba.

-Pascal, ¿qué destacás de Newman?

-Se vio durante el año: hizo un torneo casi perfecto. Es un equipo muy sólido y es difícil encontrarle fallas. Llega muy bien a este final de año. A eso suma la confianza que le dio ganar el campeonato del año pasado.

A los 28 años, Lucas Marguery es un referente de Newman, que el año pasado se sacó de encima la mochila de nunca haber sido campeón pese al talento de los jugadores y la infraestructura del club. Soledad Aznarez

El medio-scrum Marguery fue el capitán en la consagración de 2025 y resultó distinguido como el mejor jugador del año por parte de la URBA. Debutó en la primera del León en marzo de 2018 frente a La Tablada, por el Nacional de Clubes, y anotó un try. En esta campaña, desde otro lugar, es una pieza clave en la estructura y el funcionamiento del equipo.

-Lucas, ¿qué pensás de Hindú?

-Que Hindú, además de tener su juego, viene con una historia en este tipo de partidos y se hace fuerte. Lo mostró en la semifinal con el CASI. Imprime mucho ritmo al juego, mucha dinámica, y tiene formaciones fijas muy fuertes. Esas bases sólidas son clave, y el partido va a pasar por esos aspectos. Y ganará, creo yo, quien lance mejor, quien desgaste más al rival.

Hindú se trepó por última vez al elefante en 2022; todo el club está en efervescencia por la posibilidad de volver a coronarse, "tanto" tiempo después. Ferrari Raúl - Telam

-¿Se disfruta jugar estos partidos o la presión lo impide?

Senillosa: -Obvio que se disfruta. Se disfruta un montón y se valora muchísimo clasificarse para las finales. En el torneo compiten 14 equipos y solamente cuatro quedan en la lucha por el título. Al partido en sí quizá no se lo disfruta tanto porque uno está concentrado en lo que tiene que hacer, pero si le toca ganar, se libera todo el disfrute.

Marguery: -Estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha tensión, mucho nerviosismo, pero por otro lado uno ve la efervescencia del club. Se nota mucho esa energía, esa alegría, y ese disfrute contagia. Antes y durante el partido hay un poco de tensión y mucha concentración en el juego. Es necesario abstraerse de lo que pasa alrededor.

También Newman está entusiasmado y ansioso por esta final, la primera que afrontará en condición de campeón; debe revalidar en un partido su larga supremacía de la temporada. Pablo Elias

-Debe de ser más complicado para ustedes, Lucas, después de semejante andar en la etapa regular del Top 14, tener que validar en una final esa superioridad.

-Totalmente. Interna e inconscientemente, es como un desafío extra plasmar en estas instancias lo que hicimos durante el año. Pero como se viene diciendo en las últimas semanas, esta instancia es un torneo aparte. Te diría que son tres los torneos: la fase regular, las semifinales y la final. Porque hay poco margen de error y cada equivocación que comete el equipo es tal vez una desventaja decisiva. Los partidos se definen por muy poco. Entonces, haber llegado a la final genera un poquito de tranquilidad, y se intenta disfrutar a fondo la semana previa. Un resultado negativo en este partido no cambia la evaluación del trabajo de la temporada. Ese es el mensaje que intentamos transmitir. Todo es parte del proceso, del camino que venimos siguiendo. Cuando termine el partido, ganemos o perdamos, se va a valorar el camino.

-¿En Hindú piensan parecido?

Senillosa: -Sí. Detrás de los 23 tipos elegidos para la semifinal o la final hay todo un club que, sin las divisiones de abajo, no podría competir. Si no empujaran todas ellas, como sí vienen haciéndolo por lo menos durante estos últimos treinta años, la primera no habría podido presentarse. Los que representan al club son esos 23, pero hay muchísima gente atrás: jugadores de las divisiones de más abajo, exjugadores, jugadores más viejos, los chicos de las infantiles y de las juveniles... Es todo un conjunto de personas que empujan para el mismo lado, con una energía muy linda.

Hindú tuvo que trajinar en la semifinal contra CASI y la ganó con más inteligencia que con su conocido rugby de lujo; su oficio en partidos eliminatorios no se ha extraviado. Pablo Elías

-¿En Hindú sienten presión extra o una exigencia aparte por el hecho de que, acostumbrados a ser campeones, desde hace cuatro años no consiguen serlo?

Senillosa: -No sé si una presión. En los dos últimos años no nos clasificamos y, obviamente, en el club se sintió. Pero el club vive una gran euforia en las últimas semanas por el hecho de estar cerca, cuando hasta la última fecha no sabíamos si entrábamos. Todo el mundo empujaba y lo logramos. Te diría que no es presión. Pero, por supuesto, cuando uno compite quiere llegar lo más alto posible.

-¿Qué valor darían al hecho de salir campeones?

Senillosa: -Salir campeón es la consecuencia de un laburo de todo el año. A principios de temporada nosotros hablamos mucho de no mirar tanto los resultados. Estamos convencidos de que el resultado es la consecuencia de un buen trabajo en la semana. Salir campeón es un laburo de todo un año y no el resultado de un solo partido.

En el año del medio siglo del club, Newman vivió su éxtasis al coronarse doce meses atrás; valora la conquista, pero tanto como ella el camino transitado para lograrla. Hernán Zenteno - LA NACION

Marguery: -Es muy lindo salir campeón, una alegría muy grande. Pero al mismo tiempo, más allá de obtener un título o no, el club va a seguir estando, la gente va a seguir esforzándose, va a seguir viniendo, va a seguir entrenándose. Entonces, va más allá. Es un premio que está buenísimo, sí, y obviamente hay ambición y ganas de festejar, pero hay muchas más cosas alrededor que también son muy importantes.

Marguery y Senillosa serán protagonistas de una fiesta de rugby que llenará la tribuna fija y las tubulares de la Catedral con miles de hinchas ávidos de festejar. Soledad Aznarez

Las formaciones de Newman e Hindú