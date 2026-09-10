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Fenerbahçe y Roma empataron 1-1 por la Champions League 2026

El partido correspondió a otra jornada de la Liga de Campeones de Europa; los detalles que hay que saber

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Fenerbahçe y Roma disputaron uno de los encuentros de la jornada de la Champions League
Fenerbahçe y Roma disputaron uno de los encuentros de la jornada de la Champions League

Fenerbahçe y Roma empataron 1-1 en un partido correspondiente a la Champions League 2026. Firmaron tablas en el estadio Chobani Stadyumu. Para Fenerbahçe el gol fue marcado por Brown, mientras que para Roma el gol fue anotado por Cristante.

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Fenerbahçe y Roma en la tabla de posiciones, tras la fecha 1

La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.

En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.

Cómo se disputa la Champions League en 2026/

¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.

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