Fixture del Mundial de Fútbol Femenino 2023: días, horarios y TV de todos los partidos

Se desarrolló este martes la sexta jornada del Mundial de Fútbol Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023 con dos partidos correspondientes a la segunda fecha del grupo A con victoria de Filipinas 1 a 0 sobre las neozelandesas y empate sin goles entre Suiza y Noruega. Los resultados dejaron con vida a los cuatro combinados y los dos clasificados a octavos de final se definirán en la última jornada. En la continuidad del certamen, este miércoles tendrán lugar otros tres cotejos de las zonas B -Canadá vs. Irlanda- y C -Japón vs. Costa Rica y España vs. Zambia-.

En total, la primera fase tiene programados 48 encuentros, seis por cada una de las ocho zonas, hasta el 3 de agosto. Los dos líderes de cada una avanzarán a octavos de final, programados para entre el 5 y 8 del octavo mes del calendario. La definición se disputará el día 20 con los dos mejores combinados del certamen cuyos encuentros se transmiten en vivo por DSports, por lo que también se pueden ver online en la plataforma digital DGO. Para acceder a la misma, se requiere ser cliente del cableoperador. Los cotejos de la Argentina, además, se emiten por la TV Pública y Cont.ar.

La Copa del Mundo se desarrolla en diez canchas en nueve ciudades, cinco de Australia y las cuatro restantes de Nueva Zelanda. En detalle, el territorio australiano alberga encuentros en seis recintos distribuidas en cinco urbes. La única ciudad con dos campos de juego es Sydney con el ANZ Stadium, sede de la final, y el Estadio de Fútbol de Sydney. El resto están en Perth (Perth Oval), Adelaida (Hindmarsh), Melbourne (AAMI Park) y Brisbane (Suncorp). Nueva Zelanda, por su parte, aporta cuatro en igual cantidad de metrópolis: Eden Park en Auckland, Waikato en Hamilton, Wellington Regional Stadium en Wellington y Forsyth Barr Stadium en Dunedin.

Colombia debutó con el pie derecho en el Mundial de Fútbol Femenino al derrotar a Corea del Sur Rick Rycroft - AP

Fixture y resultados del Mundial de Fútbol Femenino 2023

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Etapa de grupos

Grupo A

Fecha 1

Nueva Zelanda 1 - 0 Noruega.

Filipinas 0 - 2 Suiza.

Fecha 2

Nueva Zelanda 0-1 Filipinas.

Suiza 0-0 Noruega.

Fecha 3

Suiza vs. Nueva Zelanda - Domingo 30 de julio a las 4.

Noruega vs. Filipinas - Domingo 30 de julio a las 4.

Grupo B

Fecha 1

Australia 1 - 0 Irlanda.

Nigeria 0 - 0 Canadá.

Fecha 2

Canadá vs. Irlanda - Miércoles 26 de julio a las 9.

Australia vs. Nigeria - Jueves 27 de julio a las 7.

Fecha 3

Canadá vs. Australia - Lunes 31 de julio a las 7.

Irlanda vs. Nigeria - Lunes 31 de julio a las 7.

Grupo C

Fecha 1

España 3 - 0 Costa Rica.

Zambia 0 - 5 Japón.

Fecha 2

Japón vs. Costa Rica - Miércoles 26 de julio a las 2.

España vs. Zambia - Miércoles 26 de julio a las 4.30.

Fecha 3

Japón vs. España - Lunes 31 de julio a las 4.

Costa Rica vs. Zambia - Lunes 31 de julio a las 4.

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra 1 - 0 Haití.

Dinamarca 1 - 0 China.

Fecha 2

Inglaterra vs. Dinamarca - Viernes 28 de julio a las 5.30.

China vs. Haití - Viernes 28 de julio a las 8.

Fecha 3

China vs. Inglaterra - Martes 1 de agosto a las 8.

Haití vs. Dinamarca - Martes 1 de agosto a las 8.

Grupo E

Fecha 1

Estados Unidos 3 - 0 Vietnam.

Países Bajos 1-0 Portugal.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Países Bajos - Miércoles 26 de julio a las 22.

Portugal vs. Vietnam - Jueves 27 de julio a las 4.30.

Fecha 3

Portugal vs. Estados Unidos - Martes 1 de agosto a las 4.

Países Bajos vs. Vietnam - Martes 1 de agosto a las 4.

Grupo F

Fecha 1

Francia 0-0 Jamaica.

Brasil 4-0 Panamá.

Fecha 2

Francia vs. Brasil - Sábado 29 de julio a las 7.

Panamá vs. Jamaica - Sábado 29 de julio a las 9.30.

Fecha 3

Panamá vs. Francia - Miércoles 2 de agosto a las 8.

Jamaica vs. Brasil - Miércoles 2 de agosto a las 8.

Brasil goleó a Panamá en su primer partido en el Mundial de Fútbol Femenino 2023 James Elsby - AP

Grupo G

Fecha 1

Suecia 2-1 Sudáfrica.

Italia 1-0 Argentina.

Fecha 2

Argentina vs. Sudáfrica - Jueves 27 de julio a las 21.

Suecia vs. Italia - Sábado 29 de julio a las 4.30.

Fecha 3

Argentina vs. Suecia - Miércoles 2 de agosto a las 4.

Sudáfrica vs. Italia - Miércoles 2 de agosto a las 4.

Argentina mostró una gran imagen en su debut en el Mundial, pero cayó ante Italia 1 a 0 Abbie Parr - AP

Grupo H

Fecha 1

Alemania 6-0 Marruecos.

Colombia 2-0 Corea del Sur.

Fecha 2

Corea del Sur vs. Marruecos - Domingo 30 de julio a las 1.30.

Alemania vs. Colombia - Domingo 30 de julio a las 6.30.

Fecha 3

Corea del Sur vs. Alemania - Jueves 3 de agosto a las 7.

Marruecos vs. Colombia - Jueves 3 de agosto a las 7.

Octavos de final

1° Grupo A vs. 2° Grupo C - Sábado 5 de agosto a las 2.

1° Grupo C vs. 2° Grupo A - Sábado 5 de agosto a las 5.

1° Grupo E vs. 2° Grupo G - Sábado 5 de agosto a las 23.

1° Grupo G vs. 2° Grupo E - Domingo 6 de agosto a las 6.

1° Grupo D vs. 2° Grupo B - Lunes 7 de agosto a las 4.30.

1° Grupo B vs. 2° Grupo D - Lunes 7 de agosto a las 7.30.

1° Grupo H vs. 2° Grupo F - Martes 5 de agosto a las 5.

1° Grupo F vs. 2° Grupo H - Martes 8 de agosto a las 8.

Cuartos de final

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 3 - Jueves 10 de agosto a las 22.

Ganador partido 2 vs. Ganador partido 4 - Viernes 11 de agosto a las 4.30.

Ganador partido 5 vs. Ganador partido 7 - Sábado 12 de agosto a las 4.

Ganador partido 6 vs. Ganador partido 8 - Sábado 12 de agosto a las 7.30.

Semifinales

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Martes 15 de agosto a las 5.

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Miércoles 16 de agosto a las 7.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 - Sábado 19 de agosto a las 5.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 - Domingo 20 de agosto a las 7.

