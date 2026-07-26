Flamengo empató 1-1 con São Paulo, por el Brasileirao Serie A 2026

Flamengo y São Paulo empataron 1-1 el 26 de julio de 2026 a las 18.30. El encuentro, correspondiente a la jornada 20, se disputó en el Estadio do Maracanã y contó con el arbitraje de Anderson Daronco.

Desarrollo táctico y los goles del partido

Ambos equipos presentaron distintos esquemas tácticos desde el inicio: Flamengo optó por un 4-2-3-1, mientras que São Paulo se paró con un 4-4-2. A los 57 minutos, Leonardo Pereira abrió el marcador para Flamengo tras una asistencia de Jorge Luiz Frello Filho. Sin embargo, la ventaja no duró demasiado. A los 70 minutos, Jonathan Calleri anotó el empate definitivo para São Paulo gracias a la habilitación de Luis Osorio Messias de Oliveira.

Sustituciones y amonestados en la segunda mitad

Con la intención de romper la igualdad, los entrenadores movieron el banco. En Flamengo, destacó el ingreso de Giorgian de Arrascaeta por Lorran Lucas Pereira de Sousa a los 58 minutos, y más tarde el de Everton Sousa Soares por Bruno Henrique Pinto. Por el lado de São Paulo, Aldemir dos Santos Ferreira reemplazó a Artur Victor Guimarães a los 66 minutos. Además, el árbitro debió mostrar varias tarjetas amarillas ante las reiteradas faltas:

A los 62 minutos, fue amonestado Alex Sandro Lobo da Silva en Flamengo .

en . A los 68 minutos, recibió tarjeta Wendell Nascimento Borges por São Paulo .

por . A los 87 minutos, vio la amarilla Jonathan Calleri, también de São Paulo.

Las estadísticas que dejó el encuentro

Los números finales muestran un gran contraste en la generación de juego. A pesar de registrar un 53,7% de posesión y efectuar 18 tiros totales (6 de ellos a puerta), Flamengo no logró sacar diferencia en el marcador. Por su parte, São Paulo aprovechó sus pocas aproximaciones: con un 46,3% de tenencia, realizó apenas 4 disparos, y su único tiro al arco (1) terminó en gol. En cuanto a los tiros de esquina, Flamengo ejecutó 5 frente a los 2 de São Paulo.