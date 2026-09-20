Flamengo venció 2-1 a RB Bragantino, por el Brasileirao Serie A 2026

En el Estadio do Maracanã, el 20 de septiembre de 2026, Flamengo y RB Bragantino se enfrentaron en un encuentro que culminó 2-1. El compromiso, que comenzó a las 18.30, contó con el arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima. A los 13 minutos, Guillermo Varela marcó el primer gol tras asistencia de Jorge Carrascal. Posteriormente, a los 71 minutos, Pedro Guilherme Abreu dos Santos amplió la ventaja con un tanto tras el pase de Jorge Luiz Frello Filho. Finalmente, a los 86 minutos, Bruno Henrique Pinto anotó en contra, descontando para la visita.

Desarrollo táctico y sustituciones

Ambos equipos presentaron una estructura táctica de 4-2-3-1. El encuentro tuvo momentos determinantes por cambios obligados y tácticos. A los 5 minutos, Flamengo sufrió la lesión de Ayrton Lucas Dantas de Medeiros, siendo reemplazado por Alex Sandro Lobo da Silva. En la segunda mitad, a los 72 minutos, el técnico local buscó refrescar el ataque con el ingreso de Bruno Henrique Pinto por Pedro Guilherme Abreu dos Santos y de Luiz de Araújo Guimarães Neto por Jorge Carrascal. Por parte de RB Bragantino, destaca la salida por lesión del portero Tiago Luís Volpi a los 78 minutos, quien fue sustituido por Cleiton Schwengber.

Estadísticas del encuentro

El dominio de la posesión fue claramente para Flamengo, quien registró un 65,9% frente al 34,1% de RB Bragantino. A pesar de la mayor tenencia de balón por parte del local, la visita fue incisiva en ataque: RB Bragantino contabilizó 14 tiros contra 11 de Flamengo. En cuanto a la puntería, el conjunto local acertó 6 remates a puerta, mientras que la visita logró 5. Los tiros de esquina también reflejaron la intención de la visita, con 5 corners para RB Bragantino contra apenas 2 de Flamengo.

Disciplina y cierre

El partido fue intensamente disputado, lo que derivó en varias amonestaciones. Por el lado de Flamengo, vieron la tarjeta amarilla Alex Sandro Lobo da Silva, Guillermo Varela y Bruno Henrique Pinto. En RB Bragantino, fueron amonestados Fernando dos Santos Pedro, José Herrera y Agustín Sant'Anna. Con este resultado, Flamengo logra consolidar su actuación en la jornada 28 de la temporada 2026 del Brasileirao Serie A, dejando a RB Bragantino sin poder sumar en su visita al Maracanã.