Flamengo venció 4-0 a Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026

Flamengo superó a Chapecoense con un contundente 4-0 en un encuentro correspondiente a la jornada 19 del Brasileirao Serie A. El partido se disputó el 22 de julio de 2026 a las 21.30 horas en el imponente Arena Condá, bajo el arbitraje de Rafael Rodrigo Klein. El conjunto vencedor demostró un gran nivel de eficacia frente al arco rival para llevarse una victoria inobjetable desde el primer tiempo.

Los goles y el desarrollo táctico

Ambos técnicos plantearon esquemas similares desde el inicio: Chapecoense saltó al campo con una formación 4-3-2-1, mientras que Flamengo eligió un 4-2-3-1 que terminó siendo mucho más efectivo. A los 26 minutos, Pedro Guilherme, Abreu dos Santos marcó el primer gol tras una gran asistencia de Bruno Henrique, Pinto. La ventaja se amplió a los 38 minutos con un desafortunado gol en contra de Rafael Thyere, de Albuquerque Marques. En la segunda mitad, a los 48 minutos, Lorran Lucas, Pereira de Sousa anotó el tercer tanto, y finalmente, a los 86 minutos, nuevamente Pedro Guilherme, Abreu dos Santos selló la goleada tras la asistencia de Samuel, Dias Lino.

El dominio de la posesión y las estadísticas

Los números del encuentro reflejan la dinámica del juego, donde Flamengo controló los hilos con un 63,3% de posesión frente al 36,7% de Chapecoense. A pesar de que Chapecoense intentó más remates totales (13 contra 10 de su rival), careció de puntería, logrando apenas 3 tiros a puerta. Por su parte, Flamengo fue letal y decisivo, enviando 6 remates bajo los tres palos. En cuanto a los saques de esquina, Chapecoense ejecutó 5 y Flamengo contó con 3 tiros de esquina a su favor.

Sustituciones y tarjetas del encuentro

El desarrollo del partido también estuvo marcado por movimientos importantes en los banquillos. A los 33 minutos, el entrenador de Flamengo tuvo que realizar un cambio clave por lesión: ingresó Lorran Lucas, Pereira de Sousa, quien luego marcaría el tercer gol, en lugar de Gonzalo, Plata. En el complemento, el árbitro amonestó con tarjeta amarilla a Bruno, de Jesus Pacheco de Chapecoense a los 52 minutos por una falta. Más tarde, se registraron múltiples cambios por motivos tácticos en ambos bandos:

A los 59 minutos en Chapecoense , Sebastião Ênio, Santos de Almeida ingresó por David, Antunes da Silva y Bruno Matias, dos Santos reemplazó a Vinícius, Balieiro Lourenço de Carvalho .

, ingresó por y reemplazó a . A los 69 minutos en Flamengo , Giorgian, de Arrascaeta tomó el lugar de Bruno Henrique, Pinto .

, tomó el lugar de . A los 80 minutos en Flamengo, Danilo Luiz, da Silva ingresó en reemplazo de Leonardo, Pereira.

Estas modificaciones tácticas permitieron a Flamengo sostener el ritmo, refrescar el equipo y asegurar la goleada definitiva ante Chapecoense.