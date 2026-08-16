Flamengo venció 5-1 a Mirassol, por el Brasileirao Serie A 2026

El 16 de agosto de 2026 a las 18.30, Flamengo y Mirassol se enfrentaron por la jornada 23 del campeonato. El encuentro, que no escatimó en emociones, se disputó en el Estadio José Maria de Campos Maia con el arbitraje de Rafael Rodrigo Klein, y finalizó con un aplastante triunfo por 5-1 a favor de Flamengo.

El desarrollo de los goles y las posturas tácticas

Desde el arranque, los planteos tácticos mostraron diferencias claras: Mirassol se paró con un tradicional 4-3-3, mientras que Flamengo optó por un 4-2-3-1 que le otorgó desequilibrio constante en campo contrario. La contundente victoria de Flamengo se construyó mediante las siguientes anotaciones:

A los 22 minutos, Jorge, Carrascal marcó el primer gol tras asistencia de Gonzalo, Plata .

minutos, marcó el primer gol tras asistencia de . A los 53 minutos, Luiz, de Araújo Guimarães Neto anotó el segundo gol tras asistencia de Jorge, Carrascal .

minutos, anotó el segundo gol tras asistencia de . A los 56 minutos, Pedro Guilherme, Abreu dos Santos marcó el tercer gol tras asistencia de Ayrton Lucas, Dantas de Medeiros .

minutos, marcó el tercer gol tras asistencia de . A los 66 minutos, Pedro Guilherme, Abreu dos Santos volvió a festejar su gol tras asistencia de Jorge, Carrascal .

minutos, volvió a festejar su gol tras asistencia de . A los 74 minutos, Samuel, Dias Lino anotó el quinto gol tras asistencia de Giorgian, de Arrascaeta .

minutos, anotó el quinto gol tras asistencia de . A los 77 minutos, João Victor, Carroll Santana marcó el gol del descuento para Mirassol tras asistencia de Reinaldo Manoel, da Silva.

Las estadísticas clave que dejó el partido

Los números del encuentro confirman el dominio territorial de Flamengo, que logró retener la pelota con un 57,1% de posesión, dejando a Mirassol con el 42,9% restante. Pese a que Mirassol intentó reaccionar y acumuló 16 tiros totales contra 15 de su rival, la enorme diferencia estuvo en la puntería: Flamengo disparó 8 veces a puerta, convirtiendo cinco tantos, mientras que Mirassol solo acertó 5 tiros al arco. La disputa también registró 4 tiros de esquina para Mirassol y 3 para Flamengo, evidenciando que el trámite fue de ida y vuelta pero la eficacia definió la balanza.

Variantes en los equipos y juego fuerte

El desarrollo del partido obligó a los entrenadores a mover los banquillos. En Mirassol, los contratiempos comenzaron temprano cuando a los 17 minutos debió ingresar Alesson, dos Santos Batista por la lesión de Edson Guilherme, Mendes dos Santos. Además, la frustración por el resultado provocó fricciones, lo que le costó tarjetas amarillas a jugadores como Denilson, Alves Borges, Gustavo, Cazonatti y Antonio Francisco, Moura Neto. Por el lado de Flamengo, los cambios resultaron determinantes; el ingreso de Samuel, Dias Lino a los 63 minutos en lugar de Luiz, de Araújo Guimarães Neto tuvo un impacto inmediato, al igual que la entrada de Giorgian, de Arrascaeta, consolidando la goleada en una jornada sumamente exitosa.