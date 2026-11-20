En un encuentro disputado el 19 de noviembre de 2026 a las 21.30 en el estadio MorumBIS, con el arbitraje de Lucas Casagrande, Fluminense logró una victoria fundamental ante São Paulo. El único gol del partido llegó a los 32 minutos, cuando Hércules, Pereira do Nascimento marcó tras una asistencia de Givanildo, Vieira de Souza.

Desde el inicio, ambos equipos plantearon esquemas tácticos distintos, con São Paulo utilizando una formación 3-4-1-2 frente al 4-2-3-1 elegido por la visita. El trámite se vio condicionado tempranamente por la lesión de Rafael, Tolói, quien debió ser reemplazado por Djhordney, Ferreira a los 25 minutos. Más tarde, los entrenadores realizaron diversas variantes tácticas; en el complemento, Fluminense buscó asegurar el resultado con los ingresos de Rodrigo, Castillo y Riquelme Felipe, Silva de Almeida, mientras que São Paulo intentó revertir la historia moviendo piezas con Wendell, Nascimento Borges y Lucca, Marques Alencar.

En el plano disciplinario, el árbitro debió intervenir para controlar el ritmo de juego. Lucho, Acosta fue amonestado a los 62 minutos por una falta, mientras que Pablo, Gonçalves Maia Fortunato vio la tarjeta amarilla a los 79 minutos, también por una infracción sobre el final del cotejo.

En cuanto a las estadísticas, São Paulo mantuvo una mayor vocación ofensiva al registrar 12 disparos, frente a los 9 de Fluminense. Sin embargo, la posesión del balón favoreció a la visita con un 56,9%, frente al 43,1% del local. En la batalla por las bandas, São Paulo generó 8 tiros de esquina, mientras que Fluminense contó con 6, aunque fue la efectividad en el arco rival la que terminó inclinando la balanza en favor de los visitantes.