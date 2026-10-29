Fluminense venció 2-1 a Internacional, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 19.30 en el Estadio do Maracanã, con arbitraje de Lucas Casagrande. En un partido vibrante por la jornada 33 del Brasileirao Serie A, Fluminense logró imponerse por 2-1 ante Internacional.

El marcador se abrió apenas comenzado el complemento: a los 46 minutos, Alan Patrick, Lourenço marcó el primer gol tras asistencia de Matheus, Bahia Santos para poner en ventaja a la visita. Sin embargo, Fluminense reaccionó y dio vuelta el marcador. A los 78 minutos, Hércules, Pereira do Nascimento igualó las acciones. Ya en tiempo de descuento, a los 97 minutos, Lucho, Acosta selló la victoria definitiva. Cabe destacar que Fluminense presentó un esquema táctico de 4231, mientras que Internacional apostó por un 3421. Ante la necesidad de cambiar el rumbo, Fluminense realizó múltiples variantes, destacándose el ingreso de Lucho, Acosta a los 58 minutos por Paulo Henrique, Chagas de Lima Costi.

El juego estuvo marcado por la intensidad física, lo que derivó en varias amonestaciones. Por el lado de Fluminense, vieron la tarjeta amarilla Ignácio, da Silva Oliveira (62') y Renê, Rodrigues Martins (69'). En cuanto a Internacional, fueron amonestados Alerrandro, Barra Mansa Realino de Souza (59') y Braian, Aguirre (93').

En cuanto a las estadísticas clave, Fluminense dominó la posesión con un 76,1% frente al 23,9% de Internacional. En términos ofensivos, el local registró 16 tiros totales con 6 a puerta, mientras que el visitante acumuló 13 remates con 5 al arco. Asimismo, Fluminense ejecutó 8 tiros de esquina, superando a los 5 que dispuso Internacional a lo largo del cotejo.