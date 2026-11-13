Football Manager 27: estas son las principales novedades del juego que quiere dejar atrás las críticas de 2026

Football Manager 27 ya juega su partido y lo hace renovado. La nueva versión del principal juego de simulación de gestión de fútbol del mundo fue presentada esta semana en el restaurante Banda de River Plate, en Buenos Aires, y los fanáticos se ilusionan con las mejoras. La más reciente entrega de SEGA y Sports Interactive llega con el objetivo ineludible de reponerse de las fuertes críticas a la edición anterior, una de las más cuestionadas de la historia de la franquicia. Sobre esto, los desarrolladores tomaron nota.

Como es habitual, hay cuatro versiones: FM27 (exclusivo para computadoras), FM27 Console (Xbox y PlayStation 5), FM27 Touch (disponible en Apple Arcade, el servicio de suscripción de videojuegos creado por Apple) y FM27 Mobile (exclusivo para suscriptores de Netflix sin costos adicionales). Todas ellas, diferentes entre sí, ya están disponibles para comprar o descargar a través de las diversas plataformas.

La pantalla de inicio del Football Manager 27 Mobile, disponible a través de Netflix FM27

“En FM Touch, al igual que en la versión para PC, todo está diseñado para facilitar al máximo el acceso a las pantallas clave”, le dijo a LA NACION Chris Groves, Senior Community Manager de Sports Interactive, la empresa desarrolladora del juego. “En el caso de FM Mobile, se trata de un diseño completamente diferente, optimizado para pantallas pequeñas y para jugar sobre la marcha. Este año la navegación se simplificó y es más intuitiva”, agregó.

El nuevo juego ofrece una interfaz mejorada con una navegación más intuitiva y una experiencia mucho más inmersiva. Se suman barras de navegación principales y secundarias y atajos de acceso rápido para que sea más fácil navegar a través de las diferentes pestañas. Además, se mejoró el ingreso a la información que se recibe en los mensajes para acceder con un clic.

La incidencia del DT también se modificó. Hay nuevos ajustes tácticos para influenciar mucho más a los jugadores durante los partidos. Más allá de las instrucciones básicas y conocidas como “pedir más” o criticar o elogiar individualmente a cada jugador, ahora es posible marcarles cómo tienen que atacar en acciones de juego, indicarles que respeten la táctica preestablecida o pedirles que vayan a buscar el resultado sea como sea.

La "efectividad táctica", el nuevo sistema implementado por Sports Interactive para el FM27 Football Manager

Esto, para los amantes de Football Manager, es una gran forma de aprender tácticas y, por sobre todas las cosas, de saber cómo resolver situaciones adversas dentro de un partido. Los desarrolladores suelen hablar con frecuencia con DT’s reales para tomar ideas, motivo por el cual para esta edición se implementó el pedido de efectividad táctica, en el que se trabaja para que los jugadores entiendan la idea de juego incluso desde los entrenamientos (antes estaban dedicados únicamente a la mejora del futbolista).

De hecho, puede pasar que alguien sea mejor en cuanto a habilidad pero entienda menos la idea de juego que otros menos habilidosos. Y ahí, los entrenadores deberán tomar la difícil decisión de poner al mejor o al más efectivo con el planteo táctico. Lo que está claro es que, mientras más sencilla sea la táctica, menos tiempo tardarán en adoptar la idea. En contrapartida, si los entrenadores quieren simular estrategias complejas similares a las de Pep Guardiola o Jürgen Klopp, los resultados posiblemente tardarán en llegar.

El Football Manager 27 tiene varios equipos licenciados, entre los que sobresalen Boca y River Football Manager

Por otro lado, más allá de la jugabilidad y funcionalidad del FM27, también hay novedades estéticas en cuanto a la customización del DT, que ahora puede tener silla de ruedas eléctrica, y a los estadios, que suman detalles arquitectónicos para que se vean mucho más reales. Los días de partido, el público tendrá camisetas de los equipos que juegan, bombos, banderas y muchas más cosas para generar un ambiente más inmersivo.

Además, se implementó una funcionalidad muy atractiva a la hora de ver la simulación de los encuentros tanto en 2D como en 3D: la transición de las horas durante los 90 o 120 minutos. Por ejemplo, si un partido en la Argentina inicia a las 18.30, comenzará con el sol iluminando gran parte del campo de juego, luego algunas sombras serán más visibles y, más cerca del final, será de noche y se activarán las luces de cada estadio.

Por último, Sports Interactive creó un modo de juego en sociedad con FIFAe, el ecosistema oficial de deportes electrónicos (eSports) de fútbol operado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que se puede jugar de manera individual u online. Este sistema permite crear planteles ficticios con un grupo de futbolistas determinado (juveniles, estrellas, con la misma nacionalidad, etc.), con torneos cortos, para jugar de manera más rápida. Se llama Shuffle Draft y está basado en los juegos de cartas de fútbol: se seleccionan jugadores entre varios y luego se pueden intercambiar con amigos.

Todas estas novedades se implementaron para recuperar la confianza de los fanáticos luego de dos años para el olvido. En 2024, el FM25 fue cancelado (iba a salir en noviembre y luego se reprogramó sin éxito para marzo de 2025) por Sports Interactive y nunca salió al mercado porque, según confirmó la empresa, no fue posible terminar el juego con los estándares de calidad que pretendía.

Tras dos años para el olvido, Sports Interactive quiere recuperar el apoyo de los fanáticos de Football Manager Football Manager

En 2025, el FM26 quedó por debajo del 40% de valoraciones positivas de los usuarios y recibió fuertes cuestionamientos referidos a la interfaz y al funcionamiento. “Entre el FM24 (el último bien recibido, con más de un 90% de reseñas favorables) y el FM26 hubo un cambio de motor de juego y hubo que construir todo casi de cero con mucho trabajo”, explicó Ant Farley, Senior Features Manager de Sports Interactive.

“Fue duro recibir tantas críticas en el FM26. Siempre queremos que a la gente le guste, que lo disfrute. Sentí el enojo de la gente y buscamos entender las razones de esas críticas, que la comunidad las hace porque justamente les importa”, afirmó Ant Farley. “El FM27 tiene mucho que ver con el feedback. Nuestra política es escuchar a los fans. Tenemos el compromiso de mantener una relación cada vez más cercana con nuestra comunidad”, cerró.

Chris Groves (izquierda), Senior Community Manager de Sports Interactive y Ant Farley (derecha), Senior Features Manager Football Manager