Francia empató 1-1 con Italia, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 02 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Stade de France, con el arbitraje de Jesús Gil Manzano. En un partido intenso, Francia e Italia igualaron 1-1 en una jornada que mantuvo el suspenso hasta el silbatazo final.

Desarrollo y emociones

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico 4-3-3, buscando imponer condiciones desde el orden. El marcador se abrió a los 55 minutos, cuando Michael Olise convirtió para Francia tras una asistencia precisa de Rayan Cherki. Sin embargo, la ventaja fue efímera: a los 68 minutos, Alessandro Bastoni igualó el tanteador para Italia. El partido estuvo marcado por la disciplina; Dayot Upamecano fue protagonista de una acción clave al recibir una tarjeta amarilla a los 72 minutos y posteriormente ser expulsado por doble amonestación a los 84 minutos, dejando a su equipo con diez hombres en el tramo final.

Análisis estadístico

Las estadísticas reflejaron una propuesta muy distinta entre ambos combinados. Francia dominó la posesión con un 64,6% frente al 35,4% de Italia. En cuanto a la vocación ofensiva, el elenco francés fue más incisivo al registrar 18 tiros totales, de los cuales 8 fueron a puerta, mientras que la visita concretó 14 disparos, aunque solo 2 tuvieron destino de arco. En los tiros de esquina, la paridad se mantuvo con una ligera ventaja para el local por 6 a 4.

Movimientos tácticos

Los entrenadores buscaron variantes para romper la paridad en la segunda mitad. En Italia, destacó el ingreso de Nicolò Barella y Antonio Vergara a los 62 minutos para oxigenar el mediocampo. Por su parte, Francia movió su banco a los 76 minutos con las entradas de Bradley Barcola y Eduardo Camavinga, buscando frescura en el ataque para desnivelar un marcador que, a pesar de los esfuerzos, terminó sellado en tablas.