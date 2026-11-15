Francia venció 2-1 a Turquía, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 15 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Stade Atlantique Bordeaux Métropole, bajo el arbitraje de Chris Kavanagh. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, Francia logró una victoria ajustada por 2-1 frente a Turquía.

En cuanto al desarrollo táctico, Francia dispuso una formación 4-3-3, mientras que Turquía optó por un esquema 5-3-2. El marcador se abrió a los 49 minutos, cuando Emirhan Topçu marcó en propia puerta. Posteriormente, a los 80 minutos, Junior Kroupi amplió la ventaja para Francia tras una asistencia de Rayan Cherki. Sobre el final, a los 90 minutos, Abdülkerim Bardakci descontó para Turquía tras recibir la asistencia de Arda Güler.

Durante el complemento, ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco: Francia reemplazó a Mike Maignan por Guillaume Restes al inicio de la segunda mitad, mientras que en Turquía, el ingreso de Salih Özcan a los 61 minutos fue una de las modificaciones clave. El compromiso también estuvo marcado por la disciplina: Ibrahima Konaté vio la tarjeta amarilla a los 54 minutos, misma suerte que corrió Baris Alper Yilmaz un minuto después, junto a una amonestación por protestas en el bando turco y una posterior tarjeta para Salih Özcan a los 72.

En el análisis estadístico, Francia dominó la posesión con un 60,7% frente al 39,3% de Turquía. El conjunto galo fue más incisivo en ataque, registrando un total de 23 tiros, de los cuales 8 fueron a puerta, comparado con los 13 remates y 3 al arco que logró el equipo visitante.

La superioridad de Francia también se reflejó en la generación de jugadas de pelota parada, acumulando 8 córners a favor contra los 5 que dispuso Turquía. Este resultado cierra la participación en la jornada 6, consolidando el desempeño de Francia en el grupo A1 de la Liga de Naciones.