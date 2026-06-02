Georgia empató 1-1 con Rumania por el Amistosos Internacionales

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Repartieron puntos en un encuentro correspondiente a la jornada 1 del campeonato de primera división de la Amistosos Internacionales; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 2 de junio de 2026 a las 14.00 en el Mikheil Meskhi Stadioni, con el arbitraje de Mohamed Ahmed Al Mazyed. Fue un duelo intenso en el que ambos equipos buscaron imponer condiciones, pero finalmente firmaron tablas en una jornada marcada por la alta intensidad física y la constante rotación de futbolistas.
Desarrollo de las acciones
El marcador se abrió recién iniciado el segundo tiempo. A los 46 minutos, Giorgi Kvilitaia marcó el gol para Georgia. La respuesta de Rumania no tardó en llegar: a los 55 minutos, Louis Munteanu estableció el 1-1 definitivo tras una asistencia de Vladimir Screciu. Cabe destacar que, tácticamente, Georgia optó por un esquema 4-4-2, mientras que los visitantes se presentaron con un 4-2-3-1 que buscó mayor profundidad en la última línea.
Disciplina y variantes
El partido se vio interrumpido en numerosas ocasiones debido a las infracciones, derivando en una serie de amonestaciones. Por el lado de Rumania, fueron amonestados Vladimir Screciu, Radu Dragusin, Tudor Baluta y Matei Ilie. En tanto, para Georgia, recibieron la tarjeta amarilla Giorgi Kvilitaia y Saba Goglichidze. Los entrenadores aprovecharon el carácter amistoso del compromiso para realizar múltiples modificaciones durante el complemento, buscando ajustar piezas de cara a futuros compromisos internacionales.
Notas destacadas del encuentro
Más allá del resultado, el juego estuvo marcado por la gran cantidad de cambios tácticos:
- A los 45 minutos, Rumania realizó cuatro cambios simultáneos incluyendo el ingreso de Louis Munteanu, quien terminaría siendo el autor del tanto del empate.
- Georgia, por su parte, realizó también una batería de sustituciones a los 66 y 83 minutos respectivamente, buscando refrescar la defensa y el mediocampo para contener los embates finales de la visita.
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