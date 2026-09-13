Getafe empató 1-1 con Deportivo de A Coruña, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 13 de septiembre de 2026 a las 13.30 en el Estadio Coliseum, con el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea. Fue un partido intenso entre Getafe y Deportivo de A Coruña que terminó en tablas, sellando la igualdad en el marcador tras un desarrollo equilibrado en la jornada 5 de la Liga de España.

Desarrollo y emociones del partido

El marcador se abrió recién en la segunda mitad. A los 66 minutos, Ramón Terrats marcó el primer gol del Getafe tras una asistencia de Iván Azón. Sin embargo, la reacción del visitante llegó poco después: a los 78 minutos, Pierre-Emerick Aubameyang anotó el tanto del empate para el Deportivo de A Coruña, capitalizando una asistencia de Yeremay Hernández. En cuanto a lo táctico, el Getafe se presentó con un esquema 4-4-2, mientras que el Deportivo de A Coruña optó por una formación 4-1-3-2.

Sustituciones y disciplina

Ambos estrategas buscaron refrescar sus piezas en el tramo final. En el Getafe, el movimiento del banco incluyó los ingresos de Francho Serrano, José Luis Pérez del Amo, Saba Sazonov y David Cordón Mancha. Por el lado del Deportivo de A Coruña, el técnico apostó por las entradas de Adama Traoré, Zakaria Eddahchouri y Yeremay Hernández para intentar desnivelar el marcador. El rigor físico fue constante, con amonestaciones tempranas para Iván Azón, Enes Ünal y Lucas Noubi, mientras que Mario Martín vio la tarjeta amarilla en los instantes finales.

Análisis estadístico

El control del balón favoreció a la visita, ya que el Deportivo de A Coruña registró una posesión del 64,2% frente al 35,8% del Getafe. Pese a la superioridad en el manejo del esférico, fue el Getafe quien generó mayor peligro directo, acumulando 15 tiros en total con 4 al arco, contra los 10 remates y 3 disparos a puerta del conjunto gallego. La diferencia en la generación de juego se vio reflejada también en los tiros de esquina, donde el Deportivo de A Coruña dispuso de 7 frente a los 3 del equipo local.

Getafe y Deportivo de A Coruña empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en el estadio Estadio Coliseum, en una nueva jornada del fútbol español. Para Getafe el gol fue marcado por {'player_id': 'p54694', 'player_name': 'Pierre-Emerick, Aubameyang', 'minute': '78', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p523890', 'assist_player_name': 'Yeremay, Hernández'}, mientras que para Deportivo de A Coruña el gol fue anotado por {'player_id': 'p519373', 'player_name': 'Ramón, Terrats', 'minute': '66', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p503798', 'assist_player_name': 'Iván, Azón'}.

Con este resultado, Getafe suma 5 puntos, ubicándose en la 14 posición, mientras que Deportivo de A Coruña tiene 9 unidades, en la 5 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Getafe y Deportivo de A Coruña en la tabla de posiciones, tras la fecha 5

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.