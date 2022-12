Ghana vs. Uruguay: resumen, goles y resultado del partido del Mundial 2022

Uruguay y Ghana quedaron eliminados del Mundial Qatar 2022 porque, si bien el duelo entre sí por la última fecha del grupo H lo ganó el conjunto sudamericano 2 a 0, Corea del Sur superó 2 a 1 a Portugal en el otro encuentro y le arrebató el segundo puesto a la Celeste por tener mayor cantidad de goles a favor. Así, los asiáticos se ubicaron por detrás de los europeos y ambos avanzaron a octavos de final.

En el estadio Al Yanub y con arbitraje del alemán Daniel Siebert, el elenco sudamericano empezó mal y el africano se lo hizo pagar. A los 20 minutos, el conjunto dirigido por Otto Addo tuvo un penal para adelantarse en el marcador y encaminar el triunfo que necesitaba para meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo, pero Sergio Rochet se lo atajó a André Ayew y, desde entonces, el estado de ánimo influyó y revirtió la ecuación.

Los de Diego Alonso se despertaron, Luis Suárez tomó protagonismo en la ofensiva y tras un remate suyo Giorgian De Arrascaeta empujó el rebote. El delantero que recientemente dejó Nacional demostró su vigencia nuevamente cuando, poco después, asistió al de Flamengo para el segundo tanto, que le dio tranquilidad a la Celeste a sabiendas de que, por entonces, los lusos vencían a los coreanos.

Uruguay dejó de atacar con fiereza en el complemento para defender su resultado. Con la parda parcial de Corea del Sur, les era suficiente. Pero a los 91 minutos Hwang Hee-Chan le dio el triunfo a los Paulo Bento y ello lo obligó a ir por un tercer gol que nunca llegó. Un remate desde afuera del área de Maxi Gómez que Lawrence Ati mandó al córner, un centro raso de Edinson Cavani que Sebastián Coates remató desviado y un tiro libre de Nicolás De la Cruz fueron las chances más concretas que generó la Celeste en los últimos instantes de su temprana eliminación en la cita ecuménica, de la que se fue con tristeza y enojo con el árbitro. No bien Siebert marcó el final, en el estadio Ciudad de la Educación los jugadores y el público coreano, que aguardaban el resultado, explotaron de alegría.

Ghana debía triunfar para avanzar a octavos de final, pero Sergio Rochet le atajó un penal a André Ayew y el equipo se desmoronó Manu Fernandez - AP

“Sin duda creo que hoy hicimos todo para dar un paso, para poder clasificar, estamos tristes porque habíamos dejado todo en este partido, habíamos salido a buscar este partido, hicimos los goles, pero era un resultado que no dependía de nosotros”, expresó post partido De Arrascaeta, quien fue uno de los mejores jugadores de Uruguay en el certamen aunque solo fue titular este viernes.

Alonso, por su parte, destacó el juego que hizo su equipo: “Hicimos el trabajo que teníamos que hacer. No hay nada que reclamar a los jugadores, hicimos un partidazo. Jugamos como teníamos que jugar, nos soltamos, fuimos un equipo de eliminatorias, lo que habíamos querido ser siempre. Los jugadores en la cancha dieron muestra de que teníamos que estar en la siguiente fase”. Sobre la eliminación, apuntó al penal que le sancionaron contra Portugal a instancia del VAR por una mano de José María Giménez: “Todo el mundo vio lo que pasó. Nos eliminó el penal de Portugal, no fue el punto contra Corea. Fue el gol en tiempo extra que la propia FIFA dice que no es penal”.

Giorgian de Arrascaeta hizo los dos goles de Uruguay en el Mundial Qatar 2022 Aijaz Rahi - AP

Formaciones

Ghana : Lawrence Ati Zigi; Seidu Alidu, Daniel Amartey, Mohammed Salisu y Baba Rahman; Thomas Partey y Salis Abdul Samed; Mohammed Kudus, André Ayew, Iñaki Williams; y Jordan Ayew. DT : Otto Addo. Ingresaron Osman Bukari, Kamaldeen Sulemana, Abdul Fatawu Issahaku, Daniel-Kofi Kyereh y Antoine Semenyo.

: Lawrence Ati Zigi; Seidu Alidu, Daniel Amartey, Mohammed Salisu y Baba Rahman; Thomas Partey y Salis Abdul Samed; Mohammed Kudus, André Ayew, Iñaki Williams; y Jordan Ayew. : Otto Addo. Ingresaron Osman Bukari, Kamaldeen Sulemana, Abdul Fatawu Issahaku, Daniel-Kofi Kyereh y Antoine Semenyo. Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, José María Giménez, Sebastián Coates y Mathías Olivera; Facundo Pellistri, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta; Darwin Núñez y Luis Suárez. DT: Diego Alonso. Ingresaron Matías Vecino, Edinson Cavani, Nicolás De La Cruz, Maximiliano Gómez y Agustín Canobbio.

Uruguay no quedaba eliminada en la primera etapa de un Mundial desde Corea-Japón 2002 Ashley Landis - AP

Tanto Uruguay como Corea del Sur sumaron cuatro puntos y tenían una diferencia de gol de 0. Sin embargo, el combinado asiático marcó cuatro tantos y el sudamericano, dos, por lo que se despidió en la primera etapa de un Mundial después de dos décadas y al igual que en Chile 1962 y Alemania 1974. La última vez había sido en Corea-Japón 2002. Así, históricos como Diego Godín, Fernando Muslera, Martínez Cáceres, Cavani y Suárez cerraron su etapa en la selección charrúa.

Para Ghana, la eliminación significó el fin de su cuarta participación mundialista. Su mejor actuación fueron los cuartos de final en Sudáfrica 2010 donde su sueño lo cortó Uruguay en el histórico partido que Suárez evitó un gol con la mano, se fue expulsado y Gyan Asamoah falló el penal en tiempo adicionado del suplementario. En la tanda, Sebastián Abreu “picó” el último disparo y metió a la Celeste en semifinales.