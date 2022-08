Giovani Lo Celso, a Villarreal: los números del mediocampista argentino que regresó a España luego de ser apartado del plantel de Tottenham

El mercado de pases de los jugadores de la selección argentina sigue al rojo vivo. De cara al Mundial Qatar 2022, varios futbolistas del plantel comandado por Lionel Scaloni cambiaron de equipo con el fin de obtener rodaje o incluso de formar parte de ligas más competitivas. En las últimas horas, Giovani Lo Celso se sumó a esa extensa lista. El mediocampista de 26 años cerró su salida de Tottenham luego de que el director técnico, Antonio Conte, decidiera apartarlo tanto a él como a sus compañeros Tanguy Ndombelé, Harry Winks y Sergio Reguilón del resto del primer equipo, con la intención de acelerar la búsqueda de un nuevo club para cada uno. Ante esto, Villarreal pisó el acelerador y cerró el regreso del rosarino a sus filas luego de su fructífero paso por la institución en los últimos seis meses.

Gio nunca fue tenido en cuenta por Conte, que desde su llegada a Londres en noviembre de 2021 lo señaló como uno de los futbolistas destinados a salir del club en busca de minutos. En enero de este año, días antes de ser enviado a préstamo al Submarino Amarillo, Lo Celso no fue convocado para el clásico ante Chelsea por la fecha 16 de la Premier League 2021-22, lo que generó repercusiones en la prensa inglesa, que asumía que el motivo de su ausencia era por una lesión. Al respecto, el ex Rosario Central se pronunció en sus redes sociales: “Sobre las preguntas que he recibido, quiero aclarar que estoy 100% en buenas condiciones físicas. No tengo ningún problema y me siento muy bien”, expresó el argentino.

Una semana después de ese posteo se oficializó su llegada a España a préstamo por seis meses. Fue por pedido expreso de Unai Emery, quien ya lo había dirigido en París Saint Germain (PSG) entre 2016 y 2018. Desde su llegada, se convirtió en una pieza clave y colaboró con el equipo para alcanzar las semifinales de la Champions League, donde finalmente fueron eliminado a manos de Liverpool por un global de 5-2.

Disputó 21 partidos donde convirtió un gol y brindó una asistencia. Además, fue elegido como el mejor del partido en la ida de los cuartos de final de la Champions ante Bayern Munich, serie donde el combinado español dio la sorpresa y eliminó a uno de los principales candidatos al título.

Los números de Lo Celso en su carrera

Rosario Central : Disputó 50 partidos , convirtió tres goles y repartió 11 asistencias desde que Eduardo ‘Chacho’ Coudet lo hizo debutar el 19 de julio de 2015, ante Vélez Sarsfield, en un encuentro que finalizó 0-0. En 2016 fue transferido a PSG por una cifra cercana a los €10.000.000, convirtiéndose de esta manera en la venta más cara de la historia del Canalla , superando la de Ángel Di María a Benfica (€8.000.000 en 2007).

: Disputó , convirtió y repartió desde que Eduardo ‘Chacho’ Coudet lo hizo debutar el 19 de julio de 2015, ante Vélez Sarsfield, en un encuentro que finalizó 0-0. , superando la de Ángel Di María a Benfica (€8.000.000 en 2007). París Saint Germain : En el combinado parisino jugó 54 partidos , donde anotó seis goles y brindó nueve asistencias . Compartió plantel con los argentinos Javier Pastore y Ángel Di María. A principios de la temporada 2018-19 fue enviado a préstamo a Betis, donde demostró sus condiciones para que el club decida comprar su ficha de manera definitiva luego de un excelente rendimiento.

: En el combinado parisino jugó , donde anotó y brindó . Compartió plantel con los argentinos Javier Pastore y Ángel Di María. A principios de la temporada 2018-19 fue enviado a préstamo a Betis, donde demostró sus condiciones para que el club decida comprar su ficha de manera definitiva luego de un excelente rendimiento. Real Betis: Jugó 45 partidos, hizo 16 goles y dio seis asistencias, principalmente bajo la conducción de Quique Setién. Fue el jugador más determinante del equipo español. Celebró nueve goles en liga, dos en copa y cinco en Europa League.

Tottenham: Apenas un mes después de que el equipo sevillano adquiera su ficha, el mediocampista fue enviado a préstamo a Tottenham por una temporada, equipo que también decidió ejercer la opción de compra al año siguiente. En Londres disputó 84 partidos (fue el equipo donde más participación tuvo), convirtió ocho goles y repartió seis asistencias. Con la llegada de Antonio Conte en 2021, perdió terreno y fue enviado a préstamo a Villarreal por seis meses, donde se ganó el cariño de la hinchada gracias a sus grandes actuaciones. Ahora vuelve.

Previo al debut en La Liga ante Valladolid, Unai Emery, entrenador del Submarino Amarillo, habló sobre la calidad del argentino: “Es un jugador de alto nivel que milita en un club -Tottenham Hotspur- con exigencias altas. Tenemos la suerte de que allí no encaja y aquí sí lo hizo. Si no hubiese venido igual no habríamos encontrado ciertos rendimientos que conseguimos. Gio ha estado a gusto y ha encontrado una inercia de juego donde se ve bien y está cómodo”, aseguró.