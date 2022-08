Los argentinos en la Premier League 2022-23: son muchos pero no alcanzan el récord histórico

El pasado fin de semana comenzó la temporada 2022-23 de la Premier League, con la particularidad de que ocho argentinos sumaron minutos en sus respectivos equipos. A pesar de no alcanzar la cifra récord (hubo 16 en el comienzo de la temporada 2020-21), son varios los futbolistas criollos que serán parte de la vigente edición de la máxima categoría del fútbol inglés. Con la reciente llegada de Marcos Senesi a Bournemouth (podría debutar el sábado ante Manchester City), la cifra se extendió a 13, la mayoría con pasado o presente en la selección nacional.

De los ocho que sumaron minutos en la primera fecha, cinco lo hicieron como titulares: Emiliano Martínez en Aston Villa, Cristian Romero en Tottenham, Lisandro Martínez en Manchester United, Alexis MacAllister en Brighton y Manuel Lanzini en West Ham. Los tres que ingresaron durante el complemento fueron Alejandro Garnacho en Manchester United, Emiliano Buendía en Aston Villa y Julián Álvarez en Manchester City.

Rendimiento, nombre por nombre, en la primera fecha

Emiliano Martínez

Fue titular en la derrota de Aston Villa por 2-0 ante Bournemouth .

. Fue el jugador con menor puntaje del encuentro según la plataforma SofaScore con 6.2.

según la plataforma SofaScore con 6.2. Junto a Marek Rodák, de Fulham, y Danny Ward, de Leicester City, recibió la peor calificación de un arquero en la fecha 1 .

. Solamente realizó una atajada en todo el partido.

Cristian Romero

Fue titular en la victoria de Tottenham por 4-1 ante Southampton .

. Disputó el partido completo.

Tuvo una calificación de 7.0 .

. Realizó dos despejes y una intercepción.

Ganó cuatro de los seis duelos aéreos que afrontó .

. Acertó ocho de los 11 pases largos que intentó.

Lisandro Martínez

Fue titular en la derrota de Manchester United por 2-1 ante Brighton .

. Disputó los 90 minutos.

Junto a Cristian Eriksen, fue el jugador con mejor calificación de su equipo con 7.3.

con 7.3. Realizó cuatro despejes, una intercepción y dos entradas . Además, bloqueó dos remates .

y . Además, . Ganó cinco de los ocho duelos en el suelo, de los que afrontó.

de los que afrontó. Tocó la pelota 104 veces y realizó 75 pases precisos (efectividad del 93,8%).

Alexis MacAllister

Fue titular y jugó todo el partido en la victoria de Brighton por 2-1 ante Manchester United .

. Fue el jugador con menor puntaje de su equipo con 6.5.

Anotó un gol en contra.

Perdió la posesión en cinco oportunidades y solo ganó uno de los siete duelos que disputó en el suelo.

Tuvo una efectividad del 89,3% en los pases que intentó.

Manuel Lanzini

Comenzó como titular y disputó 57′ en la derrota de West Ham por 2-0 ante Manchester City .

. Su calificación final fue de 6.4.

Tocó la pelota solamente 20 veces.

Intentó 14 pases y logró una efectividad de 87,5%.

Emiliano Buendía

Fue suplente e ingresó en el entretiempo en la derrota de Aston Villa por 2-0 ante Bournemouth .

. Su puntuación fue de 6.5.

Acertó el 90% de los 27 pases que intentó .

. Perdió la posesión de la pelota en seis oportunidades.

Julián Álvarez

Julián Álvarez debutó en Premier League ante West Ham, donde solo realizó un disparó que impactó en el rostro de Kurt Zouma JUSTIN TALLIS - AFP

Fue suplente y solo disputó 12′ .

. Acertó todos los pases que intentó .

. Perdió la pelota dos veces.

No ganó ninguno de los tres duelos que disputó.

Alejandro Garnacho

Fue suplente en la derrota de Manchester United por 2-1 ante Brighton .

. Solamente ingresó un minuto y perdió la única pelota que tocó.

Pese a la nutrida presencia de argentinos en la Premier, algunos podrían emigrar en los próximos días: son Federico Fernández (El DT de Newcastle, Eddie Howe, aseguró que lo considera importante para el equipo, pero no fue convocado para el debut), Wilfredo Caballero (el arquero tampoco fue citado para la primera fecha y, a sus 40 años, está buscando un equipo que le permita seguir siendo profesional), Paulo Gazzaniga (el DT de Fulham, Marco Silva, lo considera como el tercer arquero tras la llegada de Bernd Leno, por lo que no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes ante Liverpool) y Giovani Lo Celso (el entrenador Antonio Conte no lo tiene en cuenta y, al igual que en la última temporada, podría irse cedido ya que varios equipos quieren hacerse de sus servicios).

En cuanto a las posibles llegadas, hay un futbolista argentino que fue vinculado con equipos de la Premier en los últimos días: Guido Rodríguez. El mediocampista que actualmente se desempeña en Betis de España, interesa en Everton y Manchester United. Sin embargo, no es prioridad en ninguna de las dos instituciones. Este miércoles Everton cerró el fichaje de Amadou Onana, mediocampista proveniente de Lille que juega en la misma posición que Guido. Los Red Devils, por su parte, buscan concretar el fichaje de Adrien Rabiot en primera instancia.

Todos los argentinos en la Premier League 2022-23