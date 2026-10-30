Grêmio venció 2-0 a Athletico Paranaense, por el Brasileirao Serie A 2026

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Se midieron en un duelo donde Grêmio se impuso con autoridad en la jornada 33 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 29 de octubre de 2026 a las 21.30 en el Grêmio Arena, el conjunto de Grêmio logró una victoria sólida por 2-0 frente a Athletico Paranaense. El arbitraje estuvo a cargo de Alex Gomes Stefano. A los 39 minutos, Marlon, Rodrigues Xavier marcó el 1 gol. Posteriormente, a los 52 minutos, Fabián, Balbuena sentenció el marcador al anotar el 2 gol del encuentro.
Desarrollo táctico y cambios clave
Ambos equipos presentaron esquemas tácticos definidos: Grêmio saltó al campo con un 343, mientras que Athletico Paranaense optó por una formación 3421. En cuanto a las modificaciones, el entrenador de Grêmio buscó refrescar el ataque a los 67 minutos con los ingresos de Mateus, Cardoso Lemos Martins y Martin, Braithwaite en lugar de José, Enamorado y Carlos Vinícius, Alves Morais, respectivamente. Por parte de Athletico Paranaense, el movimiento de piezas comenzó antes del segundo tiempo con el ingreso de Bruno, Zapelli y Gastón, Benavídez, buscando revertir el resultado sin éxito.
Análisis estadístico del encuentro
A pesar de la derrota, Athletico Paranaense dominó la posesión del balón con un 70,4%, frente al 29,6% registrado por Grêmio. No obstante, la efectividad fue la clave del local: Grêmio remató 19 veces (5 al arco), mientras que Athletico Paranaense intentó 16 disparos (4 a puerta). En la estadística de tiros de esquina, la visita generó 8 oportunidades contra 6 del vencedor.
Disciplina y tarjetas
El encuentro presentó un alto nivel de fricción, reflejado en la cantidad de tarjetas amarillas mostradas por el árbitro:
- Para Grêmio, fueron amonestados José, Enamorado, Carlos Vinícius, Alves Morais, Erick, Noriega y Weverton, Pereira da Silva.
- Para Athletico Paranaense, vieron la tarjeta amarilla Juan, Portilla, Leonardo Derik, Dias Gonçalves y Bruno, Zapelli.
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