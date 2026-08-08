Grêmio venció 2-1 a São Paulo, por el Brasileirao Serie A 2026

El 8 de agosto de 2026, a las 16.00, Grêmio y São Paulo se enfrentaron en el Grêmio Arena por la jornada 22 del Brasileirao Serie A. El encuentro, que contó con el arbitraje de André Luis Skettino Policarpo Bento, finalizó con un resultado de 2-1 a favor de Grêmio.

Desarrollo del partido y goles

Ambos equipos presentaron sus estrategias desde el inicio: Grêmio se paró con un esquema 4-1-4-1, mientras que São Paulo optó por una formación 4-2-3-1. A los 47 minutos, Marcos Antônio, Silva Santos marcó el primer gol para São Paulo tras una precisa asistencia de Luciano, da Rocha Neves. Sin embargo, la respuesta fue inmediata. A los 48 minutos, Wallace, Gomes da Silva Santos anotó el empate transitorio gracias a un pase de Carlos Vinícius, Alves Morais. Finalmente, a los 86 minutos, Cristian, Pavón selló el 2-1 definitivo que le dio la victoria a su equipo.

Movimientos en los bancos y amonestados

El juego estuvo marcado por la intensidad y el árbitro mostró varias tarjetas amarillas, destacando las amonestaciones de Mathías, Villasanti y Walter, Kannemann en Grêmio, así como las de Luciano, da Rocha Neves y Robert, Arboleda en São Paulo debido a fuertes protestas y faltas reiteradas. En cuanto a los cambios, el banco también jugó su partido: a los 78 minutos ingresó Martin, Braithwaite por Carlos Vinícius, Alves Morais para darle aire al ataque de Grêmio. Cerca del cierre, a los 91 minutos, el autor del gol del triunfo, Cristian, Pavón, dejó el campo para cederle su lugar a Leonel, Pérez.

Estadísticas finales

A pesar de que São Paulo dominó ligeramente la tenencia del balón con un 52,2% de posesión frente al 47,8% de Grêmio, la efectividad estuvo del lado del equipo ganador. São Paulo registró un total de 17 tiros, igualando los 5 remates al arco que también logró Grêmio en sus 12 intentos generales. Además, el trámite fue equilibrado en los balones detenidos, con ambos conjuntos forzando 7 tiros de esquina a lo largo de los noventa minutos.