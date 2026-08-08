Por dónde pasan River vs. Tigre y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan Tigre y River por la fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. En los pronósticos, el visitante parte como favorito al triunfo aún a pesar de su mal momento. Juegan en el estadio José Dellagiovanna de Victoria a partir de las 17 (horario argentino), con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Matador, que viene de empatar 0 a 0 con Belgrano como local, está quinto en la zona B del certamen local en la que el Millonario está último, con cuatro puntos (una victoria, un empate y una derrota). El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet, por su parte, sigue sin dejar buenas sensaciones. Perdió cinco de los últimos seis compromisos que disputó y llegó a las cinco derrotas consecutivas por torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), algo que no le pasaba desde 1911. Por este motivo, necesita mejorar el rendimiento con urgencia.

Tigre ya le ganó a Racing en este Clausura y quiere sorprender a River como a principio de año JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Tigre vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) en Victoria y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Tigre : Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay; Jabes Saralegui, Elías Cabrera, Santiago López; e Ignacio Russo.

: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay; Jabes Saralegui, Elías Cabrera, Santiago López; e Ignacio Russo. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno; Tobías Andrada, Ángel Correa, Lautaro Pereyra; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.

Cronograma y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Viernes 7 de agosto

Rosario Central 2-1 Aldosivi (Zona B)

Independiente Rivadavia 2-1 Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

Sábado 8 de agosto

14.45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports

14.45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium

17: Tigre vs. River (Zona B) - TNT Sports

En el último partido entre River y Tigre, por el Apertura de este año, el Matador ganó 4 a 1 como visitante MARCOS BRINDICCI

19.15: Boca vs. Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Zona A) - ESPN Premium

21.30: Independiente vs. Platense (Zona A) - TNT Sports

21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

Domingo 9 de agosto

15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports

17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium

17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium

Lunes 10 de agosto

19: Banfield vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports

21.15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

Martes 11 de agosto