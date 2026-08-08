A qué hora juega Boca vs. Vélez hoy

En una jornada marcada por el fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, con homenajes en todas las canchas y con la mira puesta en el ídolo mundial, el Torneo Clausura 2026 verá el desarrollo de la fecha 4, con muchos encuentros que a priori despertaban una atención superior. Una de esas razones es el partido que protagonizarán hoy Boca Juniors y Vélez, de lo mejor en lo que va del semestre. El encuentro corresponde al Grupo A y se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Boca y Vélez darán el puntapié inicial a las 19.15 (horario argentino) en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán en el que el xeneize volverá a ser local por el mal estado del campo de juego de la Bombonera. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.

Boca no dispone de la Bombonera, cuyo césped está siendo acondicionado a contrarreloj con el objetivo de que esté disponible para recibir a Recoleta de Paraguay la próxima semana por la Copa Sudamericana. Por eso volverá al Ducó, lo que generó mucho malestar en sus hinchas.

En este mismo escenario el conjunto de Rodolfo Arruabarrena venció este miércoles a Estudiantes de La Plata 1 a 0 con tanto de Santiago Ascacíbar, en el encuentro postergado de la segunda jornada. Así, ganó por primera vez y llegó a los cuatro puntos, importantes para la zona y, sobre todo, para la Tabla Anual mediante la cual busca clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

Boca ya jugó esta semana en el Ducó, donde volverá a ser local, esta vez ante Vélez Gonzalo Colini - La Nación

Teniendo en cuenta la agenda cargada de partidos que tiene Boca, es probable que el DT continúe con la rotación de jugadores porque el martes competirá por los octavos de la Sudamericana. Leandro Paredes acumula un trajín importante porque no descansó después de ser subcampeón del Mundial 2026 con la selección argentina y su presencia desde el arranque está en duda.

Guillermo Barros Schelotto, uno de los ídolos xeneizes, conduce a Vélez, de lo mejor de este Clausura Prensa Vélez

El Fortín, por su parte, lidera invicto con 9 puntos porque es uno de los tres equipos que ganó todos los encuentros que jugó en el campeonato -los otros son Barracas Central y Argentinos Juniors, del Grupo B-. Dirigido por Guillermo Barros Schelotto, el elenco del barrio porteño de Liniers es uno de los mejores de la temporada 2026: se ubica tercero en la general.

Ambos clubes se enfrentaron este año en el Torneo Apertura, por la cuarta fecha, y ganó Vélez 2 a 1 en el estadio José Amalfitani con un doblete de Matías Pellegrini. Iker Zufiaurre descontó para Boca.