Grêmio venció por 3-2 a Santos, por el Brasileirao Serie A

El encuentro se disputó el 23 de mayo de 2026 a las 19.01 en el Grêmio Arena, bajo el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo. Fue un choque vibrante donde Grêmio logró imponerse por 3-2 ante Santos, en un duelo que mantuvo la incertidumbre hasta el silbatazo final.

Las emociones del encuentro

El marcador se abrió a los 32 minutos con un gol de Gabriel, Barbosa Almeida tras asistencia de Gabriel Morais, Silva Bontempo para Santos. Sin embargo, Grêmio reaccionó a los 40 minutos cuando Carlos Vinícius, Alves Morais marcó el empate tras asistencia de Cristian, Pavón. En el complemento, Gabriel, Barbosa Almeida volvió a poner en ventaja a la visita a los 55 minutos, asistido nuevamente por Gabriel Morais, Silva Bontempo. La remontada local llegó rápidamente: a los 59 minutos, Carlos Vinícius, Alves Morais igualó el juego nuevamente con asistencia de Cristian, Pavón, y a los 63 minutos, Mateus, Cardoso Lemos Martins sentenció el 3-2 definitivo tras otro pase gol de Cristian, Pavón. Ambos equipos se presentaron con un esquema táctico de 4-2-3-1.

Disciplina y variantes

El desarrollo del juego estuvo condicionado por las sanciones y los movimientos desde el banco. Gustavo Henrique, Pereira, de Santos, recibió doble amarilla y fue expulsado a los 83 minutos. Por su parte, los técnicos realizaron varias modificaciones para intentar cambiar el rumbo. Grêmio destacó el ingreso de Arthur Henrique, Ramos de Oliveira Melo y Mateus, Cardoso Lemos Martins, este último decisivo para el resultado final.

Análisis estadístico

El partido mostró una paridad absoluta en el control de la pelota, con una posesión del 50,1% para Grêmio y del 49,9% para Santos. En cuanto a la vocación ofensiva, se registraron los siguientes números finales: