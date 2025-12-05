Grupo F del Mundial 2026: así quedó conformado, tras el sorteo

El sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que jugarán la primera fase del torneo. En el Grupo F quedaron ubicadas las selecciones de Países Bajos, Japón, un rival pendiente de definición y Túnez, que disputarán seis partidos en total. Cada selección jugará tres encuentros, y los dos mejores equipos del grupo, junto con los ocho mejores terceros entre todas las zonas, avanzarán a los dieciseisavos de final.

El fixture completo del Grupo F contempla seis fechas.

El partido inaugural será entre Países Bajos y Japón el 14 de Julio en Dallas Stadium.

El fixture de en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos. Las sedes estarán distribuidas en las tres naciones anfitrionas, con estadios de gran capacidad y una asistencia récord esperada a lo largo del certamen.

Fixture del Grupo F

14 de Julio | Países Bajos vs Japón | Dallas Stadium

14 de Julio | un rival pendiente de definición vs Túnez | Estadio Monterrey

20 de Julio | Países Bajos vs un rival pendiente de definición | Houston Stadium

20 de Julio | Japón vs Túnez | Estadio Monterrey

25 de Julio | Países Bajos vs Túnez | Dallas Stadium

25 de Julio | Japón vs un rival pendiente de definición | Kansas City Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Los estadios y las ciudades del Grupo F

El Grupo F del Mundial 2026 recorre una carretera futbolística que une el norte de México con el corazón de Estados Unidos, donde se combina cultura, arquitectura monumental y pasión deportiva.

Si se ubica el punto de partida en Monterrey, una de las ciudades más modernas e industriales de México, la emoción inicia en el Estadio BBVA, una joya arquitectónica con capacidad para 53.000 espectadores. Esa joya arquitectónica de estructura abierta ofrece una experiencia envolvente cargada de la gastronomía norteña (cortes, cabrito y cerveza artesanal), su vida cultural y los paisajes naturales del Parque Fundidora o la Huasteca.

Al seguir el camino hacia el norte llega la ciudad de Houston, donde el NRG Stadium se impone como símbolo del ímpetu texano. Con capacidad para 72.000 hinchas, su techo retráctil permite respirar el clima cálido del Golfo. La ciudad combina herencia latina con gastronomía internacional, perfil futurista, museos y una vida nocturna en expansión.

A pocas horas por carretera se encuentra Dallas, sede del majestuoso AT&T Stadium, en Arlington. Con 94.000 asientos, será uno de los foros más grandes de esta temporada futbolística. Su pantalla panorámica y su arquitectura colosal hacen de cada partido un espectáculo. Dallas es también un polo cultural y comercial, con galerías, distritos de arte y el ambiente sureño que caracteriza a Texas.

El trayecto también incluye la ciudad de Kansas City, donde el Arrowhead Stadium, con 73.000 espectadores, ofrece una de las atmósferas más ruidosas del deporte mundial. Rodeado de parques y barrios históricos, entrelaza la modernidad con la hospitalidad propias del Mundial 2026.