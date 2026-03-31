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Mundial 2026: todos los clasificados y los grupos completos de la cita en Estados Unidos, Canadá y México

Este martes se conocen los últimos clasificados a la Copa del Mundo

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Suecia celebra la clasificación tras ganarle a Polonia en Solna, en un duelo electrizante (Photo by Michael Campanella/Getty Images)
Suecia celebra la clasificación tras ganarle a Polonia en Solna, en un duelo electrizante (Photo by Michael Campanella/Getty Images)Michael Campanella - Getty Images Europe

Con los últimos encuentros del repechaje europeo y los playoffs intercontinentales, este martes se terminan de conocer los últimos seis equipos que participarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, que comenzará el 11 de junio próximo.

Así llegaron los últimos seis conjuntos:

Turquía

El equipo de la luna y la estrella finalizó segundo en el Grupo E de la clasificatoria europea con 13 puntos en 6 partidos, tres menos que España, que se quedó con el pasaje directo. En los playoffs de eliminación directa, superó a Rumania por 1-0 y a Kosovo por el mismo marcador. En el Mundial, será parte del grupo D, junto con el anfitrión Estados Unidos, Australia y Paraguay.

Festeja Kerem Akturkoglu, autor del gol para la victoria sobre Kosovo en Pristina (Photo by Armend NIMANI / AFP)
Festeja Kerem Akturkoglu, autor del gol para la victoria sobre Kosovo en Pristina (Photo by Armend NIMANI / AFP)ARMEND NIMANI - AFP

Suecia

El equipo escandinavo tuvo una muy mala campaña en la eliminatoria europea y terminó última en el grupo B, con apenas 2 puntos y sin victorias en seis encuentros. Sin embargo, accedió a los playoffs porque fue líder del grupo C en la Nations League 2024/25, torneo que dio cuatro plazas al repechaje. En los playoffs se impuso a Ucrania por 3-1 y a Polonia por 3-2. Integrará el grupo F del Mundial, con Países Bajos, Japón y Túnez.

República Checa

Los checos terminaron segundos en el grupo L de la ruta europea, con 16 puntos en 8 partidos, lejos de Croacia (22), el clasificado directo. En los playoffs vencieron por penales a Irlanda tras igualar 2-2, y a Dinamarca por 3-1, también desde el punto penal, luego del 2-2 en los 120 minutos. En el Mundial, integrará el grupo A junto con México, Corea del Sur y Sudáfrica.

Bosnia y Herzegovina

La selección bosnia fue segunda en el grupo H con 17 puntos en ocho fechas, apenas dos abajo de Austria (19), rival de Argentina en el Mundial. En los playoffs, sufrió para vencer por penales a Gales (1-1 y 4-2), y dio el gran golpe al eliminar a Italia por 4-1 en los penales, luego del 1-1 en los 120 minutos. Jugará en el grupo B, junto con Canadá, Suiza y Qatar.

Hoy también se disputan los playoffs intercontinentales, con sede en México, y estos encuentros:

  • A las 18: República Democrática del Congo vs. Jamaica, en Guadalajara
  • A las 0: Irak vs. Bolivia, en Monterrey
La selección argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 tras ganar de manera holgada la eliminatoria sudamericana
La selección argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 tras ganar de manera holgada la eliminatoria sudamericanaLUIS ROBAYO - AFP

Todos los clasificados

Organizadores

  • Canadá
  • Estados Unidos
  • México

Sudamérica

  • Argentina (1° eliminatoria)
  • Ecuador (2° eliminatoria)
  • Colombia (3° eliminatoria)
  • Uruguay (4° eliminatoria)
  • Brasil (5° eliminatoria)
  • Paraguay (6° eliminatoria)

Centro y Norteamérica

  • Panamá (1° grupo A)
  • Curazao (1° grupo B)
  • Haití (1° grupo C)

Asia

  • Irán (1° grupo A)
  • Corea del Sur (1° grupo B)
  • Japón (1° grupo C)
  • Uzbekistán (2° grupo A)
  • Jordania (2° grupo B)
  • Australia (2° grupo C)
  • Qatar (1° grupo A - cuarta ronda)
  • Arabia Saudita (1° grupo B - cuarta ronda)

Oceanía

  • Nueva Zelanda (1° tercera ronda)

África

  • Egipto (1° grupo A)
  • Senegal (1° grupo B)
  • Sudáfrica (1° grupo C)
  • Cabo Verde (1° grupo D)
  • Marruecos (1° grupo E)
  • Costa de Marfil (1° grupo F)
  • Argelia (1° grupo G)
  • Túnez (1° grupo H)
  • Ghana (1° grupo I)

Europa

  • Alemania (1° grupo A)
  • Suiza (1° grupo B)
  • Escocia (1° grupo C)
  • Francia (1° grupo D)
  • España (1° grupo E)
  • Portugal (1° grupo F)
  • Países Bajos (1° grupo G)
  • Austria (1° grupo H)
  • Noruega (1° grupo I)
  • Bélgica (1° grupo J)
  • Inglaterra (1° grupo K)
  • Croacia (1° grupo L)
  • Suecia (playoffs de repechaje)
  • Turquía (playoffs de repechaje)
  • Bosnia y Herzegovina (playoffs de repechaje)
  • Chequia (playoffs de repechaje)
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