Mundial 2026: todos los clasificados y los grupos completos de la cita en Estados Unidos, Canadá y México

Con los últimos encuentros del repechaje europeo y los playoffs intercontinentales, este martes se terminan de conocer los últimos seis equipos que participarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, que comenzará el 11 de junio próximo.

Así llegaron los últimos seis conjuntos:

Turquía

El equipo de la luna y la estrella finalizó segundo en el Grupo E de la clasificatoria europea con 13 puntos en 6 partidos, tres menos que España, que se quedó con el pasaje directo. En los playoffs de eliminación directa, superó a Rumania por 1-0 y a Kosovo por el mismo marcador. En el Mundial, será parte del grupo D, junto con el anfitrión Estados Unidos, Australia y Paraguay.

Festeja Kerem Akturkoglu, autor del gol para la victoria sobre Kosovo en Pristina (Photo by Armend NIMANI / AFP) ARMEND NIMANI - AFP

Suecia

El equipo escandinavo tuvo una muy mala campaña en la eliminatoria europea y terminó última en el grupo B, con apenas 2 puntos y sin victorias en seis encuentros. Sin embargo, accedió a los playoffs porque fue líder del grupo C en la Nations League 2024/25, torneo que dio cuatro plazas al repechaje. En los playoffs se impuso a Ucrania por 3-1 y a Polonia por 3-2. Integrará el grupo F del Mundial, con Países Bajos, Japón y Túnez.

República Checa

Los checos terminaron segundos en el grupo L de la ruta europea, con 16 puntos en 8 partidos, lejos de Croacia (22), el clasificado directo. En los playoffs vencieron por penales a Irlanda tras igualar 2-2, y a Dinamarca por 3-1, también desde el punto penal, luego del 2-2 en los 120 minutos. En el Mundial, integrará el grupo A junto con México, Corea del Sur y Sudáfrica.

Bosnia y Herzegovina

La selección bosnia fue segunda en el grupo H con 17 puntos en ocho fechas, apenas dos abajo de Austria (19), rival de Argentina en el Mundial. En los playoffs, sufrió para vencer por penales a Gales (1-1 y 4-2), y dio el gran golpe al eliminar a Italia por 4-1 en los penales, luego del 1-1 en los 120 minutos. Jugará en el grupo B, junto con Canadá, Suiza y Qatar.

Hoy también se disputan los playoffs intercontinentales, con sede en México, y estos encuentros:

A las 18: República Democrática del Congo vs. Jamaica, en Guadalajara

A las 0: Irak vs. Bolivia, en Monterrey

La selección argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 tras ganar de manera holgada la eliminatoria sudamericana LUIS ROBAYO - AFP

Todos los clasificados

Organizadores

Canadá

Estados Unidos

México

Sudamérica

Argentina (1° eliminatoria)

Ecuador (2° eliminatoria)

Colombia (3° eliminatoria)

Uruguay (4° eliminatoria)

Brasil (5° eliminatoria)

Paraguay (6° eliminatoria)

Centro y Norteamérica

Panamá (1° grupo A)

Curazao (1° grupo B)

Haití (1° grupo C)

Asia

Irán (1° grupo A)

Corea del Sur (1° grupo B)

Japón (1° grupo C)

Uzbekistán (2° grupo A)

Jordania (2° grupo B)

Australia (2° grupo C)

Qatar (1° grupo A - cuarta ronda)

Arabia Saudita (1° grupo B - cuarta ronda)

Oceanía

Nueva Zelanda (1° tercera ronda)

África

Egipto (1° grupo A)

Senegal (1° grupo B)

Sudáfrica (1° grupo C)

Cabo Verde (1° grupo D)

Marruecos (1° grupo E)

Costa de Marfil (1° grupo F)

Argelia (1° grupo G)

Túnez (1° grupo H)

Ghana (1° grupo I)

Europa