Mundial 2026: todos los clasificados y los grupos completos de la cita en Estados Unidos, Canadá y México
Este martes se conocen los últimos clasificados a la Copa del Mundo
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Con los últimos encuentros del repechaje europeo y los playoffs intercontinentales, este martes se terminan de conocer los últimos seis equipos que participarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, que comenzará el 11 de junio próximo.
Así llegaron los últimos seis conjuntos:
Turquía
El equipo de la luna y la estrella finalizó segundo en el Grupo E de la clasificatoria europea con 13 puntos en 6 partidos, tres menos que España, que se quedó con el pasaje directo. En los playoffs de eliminación directa, superó a Rumania por 1-0 y a Kosovo por el mismo marcador. En el Mundial, será parte del grupo D, junto con el anfitrión Estados Unidos, Australia y Paraguay.
Suecia
El equipo escandinavo tuvo una muy mala campaña en la eliminatoria europea y terminó última en el grupo B, con apenas 2 puntos y sin victorias en seis encuentros. Sin embargo, accedió a los playoffs porque fue líder del grupo C en la Nations League 2024/25, torneo que dio cuatro plazas al repechaje. En los playoffs se impuso a Ucrania por 3-1 y a Polonia por 3-2. Integrará el grupo F del Mundial, con Países Bajos, Japón y Túnez.
República Checa
Los checos terminaron segundos en el grupo L de la ruta europea, con 16 puntos en 8 partidos, lejos de Croacia (22), el clasificado directo. En los playoffs vencieron por penales a Irlanda tras igualar 2-2, y a Dinamarca por 3-1, también desde el punto penal, luego del 2-2 en los 120 minutos. En el Mundial, integrará el grupo A junto con México, Corea del Sur y Sudáfrica.
Bosnia y Herzegovina
La selección bosnia fue segunda en el grupo H con 17 puntos en ocho fechas, apenas dos abajo de Austria (19), rival de Argentina en el Mundial. En los playoffs, sufrió para vencer por penales a Gales (1-1 y 4-2), y dio el gran golpe al eliminar a Italia por 4-1 en los penales, luego del 1-1 en los 120 minutos. Jugará en el grupo B, junto con Canadá, Suiza y Qatar.
Hoy también se disputan los playoffs intercontinentales, con sede en México, y estos encuentros:
- A las 18: República Democrática del Congo vs. Jamaica, en Guadalajara
- A las 0: Irak vs. Bolivia, en Monterrey
Todos los clasificados
Organizadores
- Canadá
- Estados Unidos
- México
Sudamérica
- Argentina (1° eliminatoria)
- Ecuador (2° eliminatoria)
- Colombia (3° eliminatoria)
- Uruguay (4° eliminatoria)
- Brasil (5° eliminatoria)
- Paraguay (6° eliminatoria)
Centro y Norteamérica
- Panamá (1° grupo A)
- Curazao (1° grupo B)
- Haití (1° grupo C)
Asia
- Irán (1° grupo A)
- Corea del Sur (1° grupo B)
- Japón (1° grupo C)
- Uzbekistán (2° grupo A)
- Jordania (2° grupo B)
- Australia (2° grupo C)
- Qatar (1° grupo A - cuarta ronda)
- Arabia Saudita (1° grupo B - cuarta ronda)
Oceanía
- Nueva Zelanda (1° tercera ronda)
África
- Egipto (1° grupo A)
- Senegal (1° grupo B)
- Sudáfrica (1° grupo C)
- Cabo Verde (1° grupo D)
- Marruecos (1° grupo E)
- Costa de Marfil (1° grupo F)
- Argelia (1° grupo G)
- Túnez (1° grupo H)
- Ghana (1° grupo I)
Europa
- Alemania (1° grupo A)
- Suiza (1° grupo B)
- Escocia (1° grupo C)
- Francia (1° grupo D)
- España (1° grupo E)
- Portugal (1° grupo F)
- Países Bajos (1° grupo G)
- Austria (1° grupo H)
- Noruega (1° grupo I)
- Bélgica (1° grupo J)
- Inglaterra (1° grupo K)
- Croacia (1° grupo L)
- Suecia (playoffs de repechaje)
- Turquía (playoffs de repechaje)
- Bosnia y Herzegovina (playoffs de repechaje)
- Chequia (playoffs de repechaje)
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