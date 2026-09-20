Houston Dynamo FC empató 2-2 con FC Cincinnati, por la MLS

En el marco de la jornada 27, el encuentro entre Houston Dynamo FC y FC Cincinnati se disputó el 19 de septiembre de 2026 a las 21.30 en el Shell Energy Stadium, con el arbitraje de Jair Marrufo. Fue un partido vibrante donde los goles llegaron de la mano de Guilherme Augusto, Vieira dos Santos a los 38 minutos y Mateusz, Bogusz de penal a los 51 minutos para el conjunto local, mientras que para la visita anotaron Bryan, Ramírez a los 73 minutos, tras asistencia de Kévin, Denkey, y el mismo Kévin, Denkey selló la igualdad definitiva mediante un penal a los 97 minutos.

Despliegue táctico y cambios clave

El encuentro evidenció una marcada diferencia en los planteos estratégicos: mientras que Houston Dynamo FC se estructuró con un 4-4-2, la visita apostó por un 3-4-3 más ofensivo. Con el objetivo de refrescar el equipo, los entrenadores realizaron múltiples variantes. En el local, a los 67 minutos ingresó Diadié, Samassékou por Agustín, Bouzat, seguido por los cambios de Ibrahim, Aliyu y Matthew, Arana a los 81 minutos. Por el lado de FC Cincinnati, la entrada de Bryan, Ramírez a los 54 minutos resultó fundamental, ya que fue quien abrió el camino para la remontada parcial del equipo visitante.

Dominio estadístico de la visita

A pesar del esfuerzo de Houston Dynamo FC, fue FC Cincinnati quien tomó el control de la posesión con un 57,3% frente al 42,7% del local. La insistencia ofensiva de la visita quedó reflejada en la cantidad de remates, acumulando 26 disparos contra apenas 7 de Houston Dynamo FC. Además, los visitantes mostraron mayor precisión al arco, registrando 8 tiros a puerta contra los 2 que logró concretar el equipo de casa.

Análisis final del encuentro

La diferencia en el volumen de juego también se vio reflejada en la generación de jugadas de pelota parada, donde FC Cincinnati dominó con 7 corners frente a los 3 de su rival. El desarrollo del partido, marcado por la alta intensidad y el desenlace sobre el final, dejó a ambos equipos repartiendo unidades en un compromiso que exigió al máximo a las defensas y que se definió por detalles específicos en la ejecución, principalmente en los lanzamientos desde el punto penal que terminaron nivelando las acciones en el marcador.