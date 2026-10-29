Houston Dynamo FC venció 1-0 a Seattle Sounders FC, por la MLS 2026

En un encuentro disputado el 28 de octubre de 2026 a las 23.30, el Houston Dynamo FC logró una victoria ajustada como visitante ante Seattle Sounders FC en el estadio Lumen Field. El partido, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, contó con el arbitraje de Lorenzo Hernandez. A los 26 minutos, Lucas, Halter marcó el 1-0 tras asistencia de Mateusz, Bogusz, tanto que terminaría siendo definitivo para el resultado final.

Desarrollo y cambios tácticos

Tras la apertura del marcador, ambos equipos buscaron modificar su estructura en la segunda mitad. A los 45 minutos, el entrenador de Seattle Sounders FC dispuso el ingreso de Paul, Arriola por Nouhou, Tolo. Posteriormente, a los 59 minutos, realizó un triple cambio estratégico con las entradas de Jordan, Morris, Peter, Kingston y Snyder, Brunell en reemplazo de Jesús, Ferreira, Kalani, Kossa-Rienzi y Hassani, Dotson respectivamente. Por su parte, Houston Dynamo FC respondió con las variantes de Duncan, McGuire, Antônio Carlos, Cunha Capocasali Júnior y Duane, Holmes para mantener la ventaja en el marcador.

Disciplina y juego físico

El juego se caracterizó por la intensidad en la disputa del balón, lo que derivó en amonestaciones clave sobre el cierre del partido. Peter, Kingston de Seattle Sounders FC fue amonestado a los 64 minutos por una infracción, mientras que sobre el final, a los 86 minutos, Agustin, Resch de Houston Dynamo FC también recibió la tarjeta amarilla, consolidando un cierre de partido con alta fricción física.

Análisis final

Con este resultado de 1-0, Houston Dynamo FC se lleva tres puntos fundamentales en su visita a Lumen Field. A pesar de los constantes intentos ofensivos de Seattle Sounders FC, que incluyeron numerosas modificaciones tácticas buscando el empate, la defensa del equipo visitante logró mantener su valla invicta hasta el pitazo final de Lorenzo Hernandez, sentenciando el marcador a favor del equipo de Houston en esta fecha 33 de la competencia.