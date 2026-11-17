En un encuentro disputado el 17 de noviembre de 2026 a las 16.45 en la Puskás Aréna, Hungría e Irlanda del Norte igualaron 1-1. El partido, correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, contó con el arbitraje de Marco Guida.

La apertura del marcador llegó a los 35 minutos, cuando Barnabás Varga puso en ventaja a Hungría. Ya en el complemento, a los 65 minutos, Justin Devenny marcó el empate definitivo para Irlanda del Norte tras una asistencia de Shea Charles. En cuanto a las tácticas iniciales, Hungría saltó al campo con un esquema 4-2-3-1, mientras que Irlanda del Norte optó por una formación 5-4-1.

El trámite del juego estuvo marcado por la alta intensidad, reflejada en las amonestaciones recibidas por Barnabás Varga y Milos Kerkez en el conjunto local, así como las de Pierce Charles y Trai Hume por el lado visitante. Ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco: Hungría realizó cambios tácticos con los ingresos de Rajmund Tóth, Milán Peto, Jozef Urblík y Ákos Szendrei. Por su parte, Irlanda del Norte movió piezas con la entrada de Josh Magennis, Brodie Spencer, Kieran Morrison y Paul Smyth.

En el balance estadístico, Hungría dominó ampliamente la posesión con un 76,1% frente al 23,9% de Irlanda del Norte. El equipo local fue más incisivo en ataque, registrando 17 disparos contra los 8 de su rival, aunque ambos equipos apenas lograron concretar 2 tiros a puerta cada uno. En el rubro de los tiros de esquina, Hungría ejecutó 5 y Irlanda del Norte4.