Hungría venció 1-0 a Georgia, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 2 de octubre de 2026 a las 15.45 en la Puskás Aréna ante una importante concurrencia, con el arbitraje de Srdjan Jovanovic. En una jornada clave por el Grupo B2 de la Liga de Naciones, Hungría logró imponerse por la mínima ante Georgia. A los 35 minutos, Milos Kerkez marcó el primer gol del partido tras una asistencia precisa de Dániel Lukács, sellando el resultado definitivo que le dio la victoria al conjunto local.

Análisis táctico y cambios clave

El esquema elegido por los entrenadores marcó el ritmo del juego, ya que Hungría optó por una formación 4-2-3-1 frente al 3-4-1-2 planteado por Georgia. Durante el complemento, el estratega visitante debió realizar una variante obligada a los 50 minutos debido a la lesión de Otar Kiteishvili, quien fue reemplazado por Anzor Mekvabishvili. Por su parte, el entrenador húngaro movió el banco con frescura a los 80 minutos para cuidar el resultado: ingresaron Gábor Jurek y Tamás Szucs en lugar de Dániel Lukács y Dominik Szoboszlai, respectivamente.

Estadísticas del encuentro

A pesar de la insistencia ofensiva de Hungría, que registró un total de 26 tiros de los cuales 8 fueron a puerta, el marcador se mantuvo cerrado tras el tanto inicial. Georgia, aunque tuvo mayor control del balón con un 58,2% de posesión, no logró capitalizar su dominio, concretando apenas 3 remates al arco durante todo el cotejo. La intensidad del juego quedó reflejada en la cantidad de faltas, lo que derivó en amonestaciones importantes para jugadores como Milos Kerkez, Tamás Szucs y Milán Vitális en el equipo local, mientras que en la visita fueron amonestados Otar Kiteishvili y Giorgi Kochorashvili.

Balance del Grupo B2

Esta victoria de Hungría es fundamental para sus aspiraciones en el grupo, consolidando su desempeño en la Liga de Naciones tras un encuentro donde la efectividad ofensiva fue la diferencia determinante. Con 8 tiros de esquina a favor contra 4 del rival, el conjunto húngaro supo manejar los tiempos del partido ante una Georgia que, pese a intentar hasta el final, se vio frustrada por la sólida defensa local y la falta de precisión en los metros finales.