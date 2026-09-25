India empató 1-1 con Panama, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 25 de septiembre de 2026 en el Sree Kanteerava Stadium a las 11.00, con el arbitraje de Muhammad Nazmi bin Nasaruddin. En un compromiso disputado por un amistoso internacional, India y Panama igualaron 1-1 tras noventa minutos de paridad.

Desarrollo y emociones

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos definidos: India optó por un 4-4-2, mientras que Panama dispuso un 4-1-4-1. El marcador se abrió a los 41 minutos, cuando Ryan, Williams marcó el 1er gol para India tras asistencia de Akash, Mishra. Ya en el complemento, a los 68 minutos, Omar, Valencia anotó el 1er gol para Panama tras asistencia de Eduardo, Anderson, sellando la igualdad definitiva.

Movimientos estratégicos

Los entrenadores buscaron variantes en el segundo tiempo para desnivelar el marcador. Por el lado de India, a los 72 minutos, ingresaron Anirudh, Thapa por Ricky, Shabong y Sahal Abdul, Samad por Ryan, Williams. Posteriormente, a los 73 minutos, Hmingthanmawia, Ralte reemplazó a Vikram Partap, Singh. Por su parte, Panama también realizó modificaciones tácticas significativas al inicio de la segunda mitad, incluyendo los ingresos de Omar, Valencia, Amir, Murillo y Azarías, Londoño.

Análisis final

El encuentro, correspondiente a la jornada 1 de la fecha FIFA, dejó en evidencia la paridad entre ambos seleccionados. A pesar de los constantes intentos por parte de India y Panama para romper la defensa rival, la falta de efectividad en los metros finales impidió que alguno de los dos lograra llevarse la victoria en este amistoso internacional.