Inglaterra venció 2-1 a Croacia, por la Liga de Naciones

En una jornada vibrante disputada el 12 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Wembley Stadium, Inglaterra logró una importante victoria por 2-1 frente a Croacia. El encuentro contó con el arbitraje de Morten Krogh. A los 24 minutos, Morgan Rogers marcó el primer gol tras asistencia de Jude Bellingham. Posteriormente, a los 59 minutos, Petar Sucic igualó transitoriamente para la visita, pero a los 64 minutos, Harry Kane sentenció el resultado definitivo al convertir un gol de penal.

Táctica y cambios en el desarrollo

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando una formación 4-2-3-1. A medida que el trámite se volvió más intenso, los entrenadores buscaron variantes desde el banco. Por el lado de Inglaterra, a los 77 minutos ingresaron Rio Ngumoha y James Garner en lugar de Anthony Gordon y Declan Rice, mientras que a los 78 minutos Ben White reemplazó a Trent Alexander-Arnold. En Croacia, el ingreso de figuras como Luka Modric a los 76 minutos buscó revertir el marcador, aunque sin éxito. En cuanto a la disciplina, Ivan Smolcic vio la tarjeta amarilla a los 62 minutos tras una infracción.

Estadísticas del encuentro

El dominio de la posesión estuvo ligeramente a favor de Inglaterra, que registró un 54,2% frente al 45,8% de Croacia. En términos ofensivos, el conjunto local generó un total de 15 tiros con 4 a puerta, mientras que la visita, más precisa en sus aproximaciones, disparó en 13 ocasiones, logrando 5 remates entre los tres palos.

El balance final

La lucha por el control territorial también se vio reflejada en la pelota parada, donde Croacia obtuvo 7 corners y Inglaterra acumuló 6 tiros de esquina. Este resultado de 2-1 permite a los dirigidos por Inglaterra sumar tres puntos vitales en el marco del grupo A3, consolidando su desempeño en esta quinta fecha de la competencia internacional.