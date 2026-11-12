Saltar al contenido principal

Inglaterra venció 2-1 a Croacia, por la Liga de Naciones

Se midieron en un duelo donde Inglaterra se impuso con autoridad en la jornada 5 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Inglaterra venció 2-1 a Croacia, por la Liga de Naciones
Inglaterra venció 2-1 a Croacia, por la Liga de Naciones

En una jornada vibrante disputada el 12 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Wembley Stadium, Inglaterra logró una importante victoria por 2-1 frente a Croacia. El encuentro contó con el arbitraje de Morten Krogh. A los 24 minutos, Morgan Rogers marcó el primer gol tras asistencia de Jude Bellingham. Posteriormente, a los 59 minutos, Petar Sucic igualó transitoriamente para la visita, pero a los 64 minutos, Harry Kane sentenció el resultado definitivo al convertir un gol de penal.

Táctica y cambios en el desarrollo

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando una formación 4-2-3-1. A medida que el trámite se volvió más intenso, los entrenadores buscaron variantes desde el banco. Por el lado de Inglaterra, a los 77 minutos ingresaron Rio Ngumoha y James Garner en lugar de Anthony Gordon y Declan Rice, mientras que a los 78 minutos Ben White reemplazó a Trent Alexander-Arnold. En Croacia, el ingreso de figuras como Luka Modric a los 76 minutos buscó revertir el marcador, aunque sin éxito. En cuanto a la disciplina, Ivan Smolcic vio la tarjeta amarilla a los 62 minutos tras una infracción.

Estadísticas del encuentro

El dominio de la posesión estuvo ligeramente a favor de Inglaterra, que registró un 54,2% frente al 45,8% de Croacia. En términos ofensivos, el conjunto local generó un total de 15 tiros con 4 a puerta, mientras que la visita, más precisa en sus aproximaciones, disparó en 13 ocasiones, logrando 5 remates entre los tres palos.

El balance final

La lucha por el control territorial también se vio reflejada en la pelota parada, donde Croacia obtuvo 7 corners y Inglaterra acumuló 6 tiros de esquina. Este resultado de 2-1 permite a los dirigidos por Inglaterra sumar tres puntos vitales en el marco del grupo A3, consolidando su desempeño en esta quinta fecha de la competencia internacional.

LA NACION
Liga de las NacionesSelección de InglaterraSelección de CroaciaFútbol InternacionalUEFAServicios Fútbol
  1. El Nations Championship recién empezó, pero ya asoman quejas y el interés económico de los más poderosos del rugby
    1

    El Nations Championship recién empezó y ya se debate entre la justicia deportiva y los intereses económicos de los más poderosos

  2. El guerrero de Newman bicampeón: "El objetivo va mucho más allá de una copa: es pertenencia y cultura"
    2

    Newman bicampeón: Rodrigo Díaz de Vivar, el guerrero en el campo y uno de los mejores del mejor

  3. De la sanción que lo dejó sin Mundial a convencer a Scaloni con números que hasta superan a los de Nico Paz
    3

    El salto de Prestianni: se perdió el Mundial y ahora sus números superan a los de todos

  4. Pochettino está a un paso de irse a Manchester United, y Estados Unidos apunta a un peso pesado
    4

    Con Mauricio Pochettino a un paso de Manchester United, Estados Unidos apunta a Pep Guardiola