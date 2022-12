Inglaterra vs. Francia, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Qatar 2022

escuchar

Los cuartos de final del Mundial Qatar concluyen este sábado por la tarde con el estelar cruce entre Inglaterra y Francia. El cotejo se juega desde las 16 (hora argentina) en el estadio Al Bayt de Doha con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. El ganador enfrentará al vencedor de Portugal vs. Marruecos, que se cruzan previamente.

El historial entre franceses e ingleses tiene 31 antecedentes y favorece a los británicos, que ganaron 17 partidos y perdieron nueve. Hubo cinco empates. Solo en mundiales se cruzaron dos veces: en Inglaterra 1966 el local sonrió por 2 a 0 y en España 1982 los galos ganaron 3 a 1. Sin embargo, en los últimos ocho partidos hubo cinco victorias de Francia, dos igualdades y una alegría de Inglaterra.

Cómo ver online Inglaterra vs. Francia

El encuentro lo transmiten en vivo DSports y TyC Sports, por lo que también está disponible en las plataformas digitales TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play. En el caso de los últimos tres se requiere ser cliente del cableoperador.

Probables formaciones

Francia : Hugo Lloris ; Jules Koundé , Raphael Varane , Dayot Upamecano y Theo Hernández ; Adrien Rabiot , Aurélien Tchouaméni y Ousmane Dembélé , Antoine Griezmann , Kylian Mbappé y Olivier Giroud . DT : Didier Deschamps .

: Hugo ; Jules , Raphael , Dayot y Theo ; Adrien , Aurélien y Ousmane , Antoine , Kylian y Olivier . : Didier . Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire y Luke Shaw; Jordan Henderson, Declan Rice y Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Phil Foden. DT: Gareth Southgate.

El favorito al triunfo y clasificación a semifinales según los pronósticos de las apuestas es el conjunto galo, defensor del título, con una cuota máxima de 2.64. Su derrota cotiza a 3.14 y el empate paga 3.42. Según El Bot del Mundial de LA NACION las probabilidades de victoria son mayores para el elenco inglés con un 41,59% contra 32,32% del francés.

El historial favorece a Inglaterra, pero en los últimos ocho juegos hubo más victorias de Francia AFP

Qué dijeron antes del partido

En la previa, el entrenador del último campeón del mundo, Didier Deschamps, sostuvo que el partido, más allá la presión, se disfruta: “Vamos a jugar cuartos de final de un Mundial. Acá no hay estrés ni nada por el estilo; tenemos que disfrutar el partido contra Inglaterra. Desde que comenzó la Copa del Mundo nos hemos manejado con calma y serenidad y debemos seguir así, sabemos que será un partido complicado y que debemos cuidarnos del contragolpe y las jugadas de pelota parada en la que Inglaterra es fuerte”.

También se refirió a su principal figura, Kylian Mbappé: “Imagino que Inglaterra hará un dispositivo especial, como hicieron nuestro cuatro rivales anteriores. Kylian tiene esa capacidad de marcar diferencias, incluso en el último partido, en el que no estaba en su mejor forma y fue decisivo. Aumentar las amenazas sobre el rival permitirá también que se tomen menos precauciones sobre Kylian, pero Kylian será siempre Kylian, con esa capacidad de ser decisivo en cualquier momento”.

Quien tendrá la misión de marcar en el mano a mano a Mbappé es Kyle Walker, quien se sacó ese peso y resaltó que no es un deporte individual sino colectivo y que Inglaterra buscará frenarlo en equipo: “Ya no sé cómo decirlo: siento que es un jugador superior. No lo subestimo ni un ápice, pero no estamos jugando al tenis, no es un deporte individual”.

Sobre las chances de llegar a semifinales, el defensor manifestó: “Creo que en este torneo hemos practicado un fútbol bien ofensivo y hemos marcado muchos goles. Es una gran oportunidad para poner un sello y decir que somos un buen equipo y que podemos lograr grandes cosas, y convencernos de que podemos ganar esto. No digo que no creamos, pero ganarle a un gran equipo como este en cuartos de final, que es el vigente campeón del mundo, nos dará mucha confianza, no arrogancia, pero sí confianza”.

Así llegaron a cuartos de final

Francia defiende el título logrado en Rusia 2018: solo Brasil e Italia fueron bicampeones mundiales Martin Meissner - AP

Inglaterra es uno de los combinados que todavía no conoce la derrota en el certamen. Lideró la zona B con siete puntos gracias a una goleada 6 a 2 sobre Irán con tantos de Jude Bellingham por dos, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Marcus Rashford y Jack Grealish; un empate sin anotaciones con Estados Unidos y una victoria ante Gales 3 a 0 con un doblete de Rashford y otra conquista de Phil Foden. En octavos de final superó 3 a 0 a Senegal gracias a Jordan Henderson, Harry Kane y Saka.

Francia, por su parte, lideró el grupo D en la primera etapa con victorias 4 a 1 ante Australia con goles de Adrien Rabiot, Olivier Giroud por duplicado y Kylian Mbappé y frente a Dinamarca 2 a 1 con un doblete de Mbappé. En la última jornada, fue sorprendida por Túnez, que la derrotó 1 a 0 y le sacó el invicto. En octavos de final los dirigidos por Deschamps eliminaron a Polonia 3 a 1 con una conquista de Giroud y dos del atacante estrella de París Saint Germain.

