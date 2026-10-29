Inter Miami CF empató 2-2 con FC Cincinnati, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Nu Stadium, con el arbitraje de Armando Villarreal. En un compromiso vibrante por la jornada 33 de la MLS, Inter Miami CF y FC Cincinnati igualaron 2-2 tras un desarrollo cambiante que mantuvo la incertidumbre hasta el pitido final.

Desarrollo y emociones

El marcador se abrió recién en la segunda mitad. A los 61 minutos, Luis Suárez marcó el primer gol del partido tras asistencia de Carlos Henrique Casimiro para adelantar a Inter Miami CF. La respuesta de la visita no tardó en llegar: a los 80 minutos, Kenji Mboma Dem marcó el primer gol de FC Cincinnati tras asistencia de Evander da Silva Ferreira. Poco después, a los 86 minutos, Samuel Gidi marcó el segundo gol para la visita tras asistencia de Tom Barlow. Cuando parecía que la victoria se iba para el visitante, a los 90 minutos, Riquelme Fillipi Marinho de Souza marcó el segundo gol tras asistencia de Rodrigo De Paul para sellar la igualdad definitiva. Cabe destacar que Lionel Messi fue amonestado a los 43 minutos. En cuanto a lo táctico, Inter Miami CF presentó un esquema 4-3-3, mientras que FC Cincinnati optó por una formación 3-5-2.

Movimientos estratégicos

Ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco para refrescar sus líneas. A los 45 minutos, Inter Miami CF realizó dos cambios tácticos: ingresaron Telasco Segovia y Ian Fray en lugar de Matías Galarza y Sergio Reguilón, respectivamente. Por el lado de FC Cincinnati, Tom Barlow ingresó por David Doudera al inicio del complemento. Más tarde, a los 83 minutos, Riquelme Fillipi Marinho de Souza saltó al campo por Germán Berterame, movimiento que terminó siendo clave para la agónica igualdad.

Estadísticas del encuentro

El dominio del balón estuvo repartido, con una posesión del 60,4% para Inter Miami CF y un 39,6% para FC Cincinnati. En cuanto a la eficacia, Inter Miami CF registró 14 tiros totales con 4 al arco, mientras que FC Cincinnati contabilizó 13 disparos y 3 entre los tres palos. Con cuatro tiros de esquina para el local y tres para el visitante, el encuentro reflejó la paridad competitiva que caracteriza a esta instancia de la MLS.